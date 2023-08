Motivul pentru care Statul Român a dat-o în judecată pe Anda Adam. Ce se întâmplă în aceste momente în familia cântăreței

Anda Adam a fost dată în judecată de Statul Român, după ce a construit și renovat o locuință, fără să aibă autorizație. Ce a declarat aceasta!

Anda Adam este dată în judecată de Statul Român, după ce ar fi construit și renovat o locuință, fără autorizație. Cântăreața ar avea de plătit suma de 31.000 de euro. Aceasta a locuit în chirie și a făcut o serie de renovări în locuință, fiindu-i promisă casa pentru renovare de la proprietar.

Anda Adam a fost dată în judecată de Statul Român pentru faptul că a renovat o locuință fără autorizație.

„Inspectoratul de Stat în Construcții deschide astfel de procese în situația în care un cetățean construiește sau renovează fără autorizație. Dacă va fi găsită vinovată, va plăti niște daune materiale. De asemenea, se va cere și demolarea respectivei construcții, în cazul în care se constată și ceva nereguli. Ea s-a apucat să investească în casa în care nu era proprietar, fără vreo aprobare”, a fost un comunicat oficial, potrivit viva.ro.

Iată ce declarații a făcut cântăreața cu privire la acest subiect:

„Nu sunt vreuna care să am vreo 50 de procese. Ce am și ce a fost, au fost din cauza altora, nu din cauza mea”, a declarat ea pentru sursa citată mai sus.

„Este investiția făcută în casa domnului care ulterior nu a dorit să îmi mai vândă. A refuzat să meargă să îmi vândă casa. Mi se pare normal, atâta timp cât a refuzat să mi-o mai vândă să îmi dea bani pe ce îmbunătățiri am făcut. Există o expertiză făcută și facturi pe absolut toate modificările și îmbunătățirile aduse în imobilul dumnealui. Nu i-am pus niciun fel de problema legat de timpul meu pierdut, opt luni în care am muncit la acea casă și am stat pe șantier zide zi cu muncitorii, dar aceasta este investiția făcută de mine, în imobilul dumnealui”, a declarat Anda Adam.

Anda Adam vorbește despre „nunta secretă” pe care a făcut-o la finalul lui 2022

La finalul anului care tocmai a trecut, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au surprins cu decizia lor de a face cununia civilă. Întrebată de ce a fost ținut totul departe de ochii curioșilor, Anda Adam a spus că nu a făcut nimic ineționat, ci pur și simplu s-au decis repede că ar vrea să-și unească destinele în fața ofițerului de stare civilă, așa că au decis că nu mai este cazul să aștepte.

„Cununia noastră civilă nu a fost deloc ținută la secret. Ne-am decis foarte repede și am zis să facem acest lucru acum, pentru că nu voiam să aibă loc semnarea actelor, în același timp, cu nunta în sine. Efectiv nu a fost nimic pe ascuns. Ne-am dus noi, familia și copiii la Starea Civilă”, a mai spus Anda Adam, pentru sursa citată mai sus.