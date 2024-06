De ce Vlăduța Lupău nu a cumpărat nimic pentru al doilea copil. Artista se află în ultimul trimestru de sarcină

Deși se află în ultimul trimestru de sarcină, Vlăduța Lupău nu s-a grăbit cu pregătirile pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Se pare că artista nu a cumpărat nimic pentru frățiorul lui Iair.

Vlăduța Lupău așteaptă cu nerăbdare să își strângă cel de-al doilea copil în brațe. La finalul lunii martie 2024, artista a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, iar sexul bebelușului a fost dezvăluit chiar de fiul său.

Iair a spus tuturor că o să aibă un partener de joacă. Așadar, Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, sunt din nou părinți de băiat. Chiar dacă interpreta de muzică populară se apropie de a noua lună de sarcină, aceasta nu a început pregătirile pentru venirea pe lumea a micuțului.

Cântăreața are un motiv întemeiat pentru care a decis să nu achiziționeze alte haine sau lucruri pentru cel de-al doilea copil. Aceasta a făcut mai multe dezvăluiri despre băiețelul pe care urmează să-l nască.

Motivul pentru care Vlăduța Lupău nu a cumpărat nimic pentru cel de-al doilea copil

Vlăduța Lupău a declarat că nu este vorba de „zgârcenie”, ci de faptul că își dorește ca micuțul să poarte hainele frățiorului său. Se pare că vedeta a păstrat ținutele pe care Iair le-a purtat când era doar un bebeluș. Lucrurile erau complet diferite dacă așteptau o fetiță.

„Să știi că nu am cumpărat nimic, absolut nimic. Și nici nu am de gând. Am păstrat toate hăinuțele de la Iair și avem noroc că fratele lui se va naște aproximativ în aceeași perioadă, deci vom folosi de la cel mare la cel mic. Nu e vorba despre zgârcenie, sper să nu se înțeleagă greșit… E vorba că mi-ar plăcea să-l văd în hăinuțele fratelui. Vreau și când iese din spital să-l îmbrac la fel. Legat de botez, încă nu ne-am gândit așa departe… O să fie, oricum, ceva special.”, a mărturisit artista, potrivit viva.ro.

Vlăduța Lupău și Adi Rus au apelat deja la ajutorul unei bone, înainte ca cel de-al doilea copil să se nască

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au decis să apeleze la ajutorul unei bone odată cu nașterea celui de-al doilea copil. Nu mai reprezintă un secret faptul că viața cu doi copii este destul de dificilă.

„Deja am apelat la o agenție și bona e „pe drum. Așteptăm să ajungă și să avem noroc de o femeie bună cu care să ne înțelegem și noi, dar mai ales Iair, pentru că va locui în casa noastră.”, a mai zis interpreta de muzică populară, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, Vlăduța Lupău își dorește să revină cât mai rapid pe scenă după ce familia ei se mărește: „Nasc fix în mijloc de vară, în plin sezon de evenimente. Cu siguranță o să reiau activitatea foarte repede, la fel cum a fost și la Iair. Am mers la cântat după 10 zile… Dacă o să mă simt bine, desigur că voi merge. Foarte greu să plec de lângă Iair îmi este în orice moment, chiar și când trebuie să merg la magazin după mici cumpărături… Deci ăsta e cel mai mare greu, care nu apare sau dispare la un interval anume”.