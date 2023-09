Deea Maxer a avut parte de un moment de panică în timpul unui eveniment de-al său artistic. Dansatoarea nu a mai pățit de mult asta.

Fosta soție a lui Dinu Maxer a avut parte de o clipă dificilă, în timp ce se afla la un eveniment. Din fericire, bruneta nu a pățit nimic, ci a tras o sperietură serioasă. Ea le-a povestit totul fanilor ei din mediul online.

Citește și: Ce spune Deea Maxer despre afacerea pe care o are împreună cu fostul ei soț, Dinu Maxer: „Îi generez venit”

Deea Maxer, implicată într-un accident în timpul unui eveniment. Ce a povestit dansatoarea

În urmă cu puțin timp, Deea Maxer a avut parte de o întâmplare neașteptată, în timp ce se afla la un eveniment artistic. Antreprenoarea a alunecat pe gresie și a căzut, dar și-a revenit imediat și le-a explicat urmăritorilor ei de pe rețelele sociale tot ce a pățit.

„Hai să vă povestesc ceva. Aseară am fost pentru un show de dans oriental la ziua unui prieten de-al meu și, la un moment dat, restaurantul respectiv are jumate mochetă și jumate cu gresie. Și, în momentul în care am trecut pe partea cu gresia, băieții de la sunet au dat cu fum greu pe jos și s-a făcut condens pe gresie. Am luat o mare căzătură. Nu mai luasem o căzătură de mult timp”, a scris vedeta, pe pagina ei de Instagram.

Citește și: Cu ce se ocupă Deea Maxer, după divorțul de Dinu Maxer. În ce domeniu vrea să se lanseze: „Am știut să fur meserie de la ei”

Deea Maxer și iubitul ei, Robert, au aniversat 5 luni de relație

Ea și Robert Drilea trăiesc o frumoasă poveste de iubire de câteva luni. Deea Maxer și-a reinventat viața după divorțul de Dinu Maxer, alături de care a petrecut 18 ani de relație, dintre care ultimii 14 de mariaj. Totuși, au rămas în condiții amiabile de dragul celor doi copii, o fată și un băiat.

,,Este devreme să vorbim despre detalii de genul acesta în mod public, însă ca orice cuplu care se dedică relației, ca orice parteneri care își doresc un viitor împreună, iar amândoi ne dorim relații serioase, da, am vorbit despre multe legate de viitorul nostru, dar să vedem.

Lăsăm timpul să decidă, avem abia cinci luni împreună, așa că este mult prea devreme să vorbim despre lucruri ca și o căsătorie”, a povestit ea pentru Spynews.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările