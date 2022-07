Delia a fost martoră la tragedia din Alpii italieni, unde s-a prăbușit ghețarul Marmolada. Ce a făcut-o să aleagă alt traseu

O bucată imensă s-a desprins, duminică, din gheţarul Marmolada, din Alpi, provocând o avalanşă soldată cu mai mulți morți și răniți. Delia, o pasionată a traseelor montane, se afla în stațiunea unde s-a prăbușit ghețarul Marmolada și chiar avea în plan un traseu destul de aproape de locul tragediei, însă ea și soțul său au decis să meargă în altă zonă.

Jurata iUmor a mărturisit că și-ar fi dorit să meargă pe ghețarul Marmolada, însă ea și soțul ei au considerat că este prea periculos.

Delia, mărturisiri din stațiunea unde s-a prăbușit ghețarul Marmolada

„A fost o alegere de traseu spontană. Am zis să nu mergem pe acest ghețar. Mie mi-ar fi plăcut să merg acolo, fiind unul dintre cele mai înalte puncte din zona Dolomiți și singurul ghețar din zona asta”, a povestit Delia pentru Observator.

„Mi-ar fi plăcut să merg pe traseul ăsta, dar am ales un traseu la fel de spectaculos, fără ghețar, pe versantul opus. În momentul în care am început traseul, căzuse parte din ghețar. Îl pozam și nu știam că a căzut”, a mai povestit Delia.

Artista a mărturisit că a fotografiat ghețarul din depărtare, fără să-și dea seama, inițial, că acolo avusese loc o tragedie.

„Fotografiam toată zona, ne bucuram de priveliști, nimeni nu știa că s-a întâmplat tragedia asta, pentru că nefiind de-ai locului nu cunoaștem foarte bine și nu ne-am dat seama că e ceva în neregulă cu forma de relief în sine.”, a povestit Delia pentru Observator.

Artista a mărturisit că și-a dat seama de desprinderea ghețarului când se uita pe fotografiile pe care le realizase.

Delia i-a sfătuit pe pasionații de trasee montane să evite zonele cu ghețari, având în vedere că temperaturile la munte sunt mai mari decât ar fi trebuit să fie în mod normal și există riscul topirii ghețarilor.

"Eu am obsevat în momentul în care am ajuns la hotel, uitându-mă în fotografiile pe care le-am făcut cu zona respectivă, observând, că, da, e ceva în neregulă ca formă de relief cu acel gheţar, dar nu ştiam cu trebuia să arate natural el”, a spus Delia.

🇮🇹Ice collapse in #Marmolada - Provisional number is 6 dead and 8 injured. About ten people were missing. pic.twitter.com/OHnO5ZnAoy — The informant (@theinformantofc) July 3, 2022

„Mi-am dat seama după ce am văzut ştirea. Am comparat şi am zis, da, ăsta e. Da, suntem bine. Sfatul meu e ca pasionaţii de munte să evite zonele de gheţari vara, pentru că e cald în ultima perioadă şi e mai cald la munte decât ar trebui şi e riscant. Gheţarul din Dolomiți e cel mai înalt punct acolo, adică e un loc destul de turistic", a declarat Delia pentru Antena3.

