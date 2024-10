Delia a publicat câteva imagini cu părinții din vacanța la Roma. Fanii au fost surprinși să-l vadă pe tatăl artistei fără barbă.

Urmăritorii artistei deja știu cât de mult iubește aceasta să călătorească. Artista este oricând gata să plece spre destinații sau mult sau mai puțin exotice. Fe că alege să urce pe munți, fie că alege să se relaxeze, jurata iUmor explorează cât mai mult. Deși în mod normal pleacă alături de soțul său, câteva vacanțe pe an le dedică familiei.

Astfel că, de această dată, Delia și-a dus părinții în vacanță în Italia. Artista, în vârstă de 42 de ani, face acest gest frecvent pentru cei care i-au dat viață.

Delia, din nou în vacanță cu părinții. Cum arată tatăl artistei fără barba de călugăr: „Tu ești tataie?”

Ion Matache a găsit calea spre Dumnezeu în 2004, la 40 de ani, și a decis să plece pe Muntele Athos.

Tatăl artistei este de nerecunoscut acum, după ce a renunțat la barba de călugăr. Timp de 18 ani, acesta a fost călugăr pe Muntele Athos, însă din cauza unor probleme de sănătate a decis să revină în țară în 2018.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo. Ce era să facă? Ăsta este adevarul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur.

Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, povestea Gina Matache la momentul respectiv, conform unei surse.

Delia își răsfață mama și deseori o duce în vacanțe relaxante. Alături de ele și de Răzvan, este uneori și tatăl artistei, Ion Matache.

Cei patru au petrecut de această dată câteva zile însorite în Italia. Jurata iUmor a postat pe Tiktok un moment amuzant în familie.

După ce un internaut i-a spus Deliei „mamaie”, aceasta a ținut să le împărtășească și părinților săi și să-i întrebe dacă ei se simt „mamaie” sau „tataie”.

„Delia: Dacă eu sunt mamaie, tu ești…

Gina Matache: Eu sunt tataie.

Delia: Dar e foarte ciudat că eu nu te văd pe tine mamaie… pentru mine nu ai cum să fii mamaie, mamaie e clasicul cu basma, eu nu te văd mamaie!

Gina Matache: Eu sunt o mamaie de asta, mai modernă. Eu sunt o mamaie fără basma.

Delia: Fac interviu, auzi, tu ești tataie?

Ion Matache: Da.

Delia: Dar cum îți dai seama?

Ion Matache: Păi așa îmi zic Bubu și Jess.

Delia: Păi ei îți zic așa, ca grad de rudenie, dar tu arăți a tataie?

Ion Matache: Păi sunt, pentru ei sunt tataie. Așa se zice la bunici”, este schimbul de replici savuros între cei trei.

Fanii s-au amuzat teribil și și-au arătat aprecierea pentru părinții artistei.

Ba unii i-au întors gluma: „Hahaha❤️ am vrea toate să ajungem mamaie ca Delia❤️❤️”