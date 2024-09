iUmor, 28 septembrie 2024. Ce s-a întâmplat în episodul 4. Cele mai tari momente din emisiune sunt disponibile și în AntenaPLAY

iUmor a revenit cu cel de-al 17-lea sezon la Antena 1 şi în AntenaPLAY. În ediția din 28 septembrie 2024, Delia, Cheloo, Bordea și Natanticu au avut parte de momente de senzație și pline de...umor.

O nouă ediție impresionantă a celui mai excentric show de televiziune, iUmor! Pe 28 septembrie 2024, concurenții au adus pe scenă momente de stand-up comedy, parodii, interpretări muzicale, sketch-uri comice, magie și mimă, toate cu scopul de a provoca râsul juriului și al publicului. Iar rezultatele nu au dezamăgit!

Cele mai bune momente de la iUmor, 28 septembrie 2014: Concurenții care au urcat pe scenă și cele mai amuzante momente speciale din show

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor promite să fie unul savuros. Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit și de data aceasta în căutarea celui mai amuzant concurent, iar lor li se alătură actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor care, împreună, prezintă rubrica iReal.

Radu Gheorghe, invitatul special de la iUmor, 28 septembrie 2024. Cum a reușit să-i surprindă pe jurați și cum i-a făcut să râdă cu vioara lui

Radu Gheorghe a venit în platoul emisiunii iUmor 2024, cu un număr special de Stand-up Comedy alături de vioara sa. Acesta i-a făcut pe jurați să râdă și unii concurenți l-au comparat cu o combinație între: „Charlie Chaplin cu Horațiu Mălăele”.

Giulia Pari a făcut skandenberg cu juriul iUmor și cu 12 băieți din public în ediția din 28 septembrie 2024. Cum a ieșit momentul ei

Giulia Pari a reușit să surprindă pe toată lumea, în special pe jurații iUmor pentru forța fizică de care a dat dovadă pe scenă. Concurenta venită din Italia a avut parte de un moment unic în fața juraților, cu 12 tineri băieți din public pe care i-a invitat alături de ea pentru o partidă de skandenberg. După ce i-a „învins” pe toți, jurații au mers să încerce și ei și au pierdut. Doar camramanul emisiunii a reușit să o înfrunte. „Am fost campioană pe locul 2 la skandenberg pentru femei”, spune concurenta. Ea a primit trei voturi de like și unul de nu.

Cătălin Minea a venit pe scena iUmor, 28 septembrie 2024 și a făcut un moment de stand-up comedy dintr-o cadă plină cu gheață

Concurentul Cătălin Minea a pregătit un moment de stand-up comedy dintr-o cadă plină cu gheață, însă glumele nu au fost întocmai pe gustul juraților. Acesta a avut parte și de două domnișoare sexy care lau ajutat cu gheață. Delia l-a întrebat dacă este în siguranță ceea ce face, însă el a asigurat-o că are experiență. „Ești bine? Nu pari bine”, spune Cosmin Natanticu. Acesta a primit trei voturi de da, iar unul de nu, din partea lui Cheloo.

Trupa de dans și muzică Old Man Grooving au venit la iUmor în ediția din 28 septembrie 2024. Au făcut un show de zile mari cu dans. Cheloo a fost impresionat

Trupa de dans și muzică pe nume Old Man Grooving au ajuns în semifinala iUmor 2024, după ce au primit 4 voturi de Like de la jurați. Aceștia au venit pe scenă și au dansat într-un mare fel, deși membrii aveau vârste înaintate. Cheloo le-a luat apărarea imediat și a spus: „Muzica nu are vârstă!”, a spus el. Trupa a primit 4 voturi de like de la jurații Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu.

Marian Olaru, luptător profesionist de MMA, pe scena de la iUmor, 28 septembrie 2024. Momentul de umor bazat pe poveștile lui din trecut din ringul de luptă

Marian Olaru, un luptător de MMA, a reușit să surprindă pe toată lumea pe scena de la iUmor 2024, cu un moment de umor bazat pe poveștile sale inspirate din realitate, din ringul de luptă. Jurații au fost plăcut surprinși de momentul lui de umor, dar și de medaliile câștigate. Cheloo a fost plăcut surprins de apariția lui pe scenă. Concurentul a primit 4 voturi de like și merge direct în semifinală.

Malvina Madar a venit cu grupul ei la iUmor și a cântat muzică populară cu o găină fiartă pe scenă. Cum a ieșit momentul ei din ediția din 28 septembrie 2024

Malvina Madar a venit cu o melodie populară pe scena de la iUmor, în ediția din 28 septembrie 2024. Aceasta a venit cu o serie de poveți pe care le-a împărtășit cu jurații de la iUmor sezonul 17. Aceasta a reușit să îi facă pe toți să se amuze. Jurații i-au oferit 3 voturi de like și unul de nu din partea lui Cheloo.

„Din punct de vedere artistic, vă găsesc îngrozitoare!”, spune Cheloo.

Eduard Adam, moment de pantomimă românească pe scena de la iUmor, 28 septembrie 2024. Ce cadou i-a oferit concurentul lui Cheloo

Concurentul Eduard Adam a reușit să stârnească amuzamentul în rândul juraților și a publicului după un număr de pantomimă românească, așa cum a numit-o Delia. Acesta a venit pregătit cu melodii si sunete pe care le-a interpretat sub forma unei povești de senzație. Jurații au spus despre el că este foarte talentat, iar la finalul numărului Eduard Adam i-a oferit lui Cheloo un glonț, recuzită din pantomimă. Concurentul a primit 4 voturi de Like de la jurați.

Lolrelai, moment sexy de stand-up comedy la iUmor, 28 septembrie 2024. Ce glume a făcut ea din intimitate

Lolrelai a revenit la iUmor cu un număr de stand-up comedy și cu o apariție sexy, cu care a furat atenția tuturor. Concurenta a făcut glume bazate din experiențele sale personale din intimitate și despre partidele de amor cu vedetele din România. Concurenta a primit 4 voturi de Da, astfel că va merge în semifinală ea.

Fanaticii Tăcerii au venit pe scena de la iUmor cu o scenetă în limbajul semnelor, în ediția din 28 septembrie 2024. Cât de bine s-au descurcat

Jurații iUmor au fost profund impresionați de momentul emoționant și comic pe care Fanaticii Tăcerii l-au adus pe scenă. Aceștia au creat o scurtă piesă de teatru amuzantă din viețile lor de zi cu zi. „Vă mulțumim”, le-au spus jurații după ce le-au oferit patru voturi de Da și i-au trimis în semifinale.

Rică Răducanu, invitatul ediție iReal de la iUmor din ediția din 28 desptembrie 2024. Ce a povestit

Ediția din această seară, 28 septembrie 2024, de la iUmor s-a încheiat cu un invitat special în cadrul rubricii de iReal, unde a fost prezent Rică Răducanu căruia i s-a făcut un mic roast. Acesta, la rândul său, a povestit despre experiențele sale din trecut din activitatea sa profesională. Iată ce a ieșit!

Tot ce trebuie șă știe publicul despre iUmor sezonul 17 difuzat pe Antena 1 și disponibil în AntenaPLAY

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor a avut premiera toamna aceasta pe Antena 1 şi în AntenaPLAY și promite să fie unul savuros, plin de momente neaşteptate momente de umor, dar și de surprize, printre care și o nouă rubrică.

Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit, și de data aceasta, în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului, iar lor li s-au alăturat actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor. Împreună, prezintă rubrica iReal, care încheia fiecare ediție iUmor cu o poveste senzațională, spusă de câte un nume mare din industrie, dar și de oameni pe care nu te-ai aștepta să-i vezi la iUmor.