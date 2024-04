Delia, logodnica lui Lino Golden, a recunoscut că fosta lui a încercat să intervină între ei: „Se autoinvita cu noi pe un drum”

Delia, logodnica lui Lino Golden, a vorbit recent despre detaliile mai puțin știute din relația lor, dar și despre felul în care fosta lui a încercat să se bage între ei. Iată ce declarații a făcut.

Lino Golden și Delia sunt împreună de aproape doi ani și, contrar așteptărilor tuturor, cei doi se pregătesc deja de nuntă.

Artistul a cerut-o în căsătorie pe Delia în urmă cu doar câteva luni, iar relația lor a devenit din ce în ce mai sudată în urma participării în cadrul competiției fenomen Power Couple România.

Lino și Delia se înțeleg de minune și sunt extrem de fericiți unul cu celălalt, dar se pare că nu au fost feriți de momente mai puțin plăcute în relația lor de-a lungul timpului.

Iată ce a recunoscut Delia despre fosta lui Lino Golden.

Fosta lui Lino Golden a încercat să intervină între el și logodnica sa

Invitați în cadrul unui vlog cu test poligraf ce îi aparține lui Selly, cei doi îndrăgostiți au fost puși în fața faptului împlinit de a răspunde la întrebările incomode ale partenerului.

Lino a pus o întrebare care a scos la iveală câteva detalii mai puțin cunoscute despre relația lor, iar Delia a ținut să le explice.

„Te supără faptul că îl am pe Snow din altă relație?” a întrebat artistul.

„Da. Nu m-ar fi supărat, dar mai sunt momente când prieteni mai vechi menționează chestia asta și mă seacă pe interior. Eu nu am treabă cu foste, nu mă interesează cine a fost în trecutul lui, dar nu îmi place nici să se menționeze în prezent. Cine a fost în trecut, rămâne în trecut. E chestia asta când cumperi un animal cu cineva, e ceva drăguț ce se întâmplă” a spus Delia.

„Nu am absolut nimic cu fosta lui, doar că nu este nici cea mai ok persoană, pentru că a avut momente când a intervenit. A avut un moment când a intervenit. Se autoinvita cu noi pe un drum. Am respect față de toți oamenii, atâta timp cât nu se bagă unde nu e locul lor” a precizat Delia în cadrul testului poligraf organizat de Selly.

Ce îi caută Delia în telefon lui Lino fără să știe

Lino nu a stat pe gânduri prea mult și a întrebat-o dacă ea îi umblă în telefon fără să știe, iar Delia a recunoscut sincer instant: „Da!”

Selly a întrebat dacă din aceleași motive pentru care nu are încredere în Lino atunci când pleacă la concerte, iar ea a spus că „uneori”. „Nu am încredere în femeile de lângă (...) mă deranjează și să fie atins de altă fată. Indiferent, oricâtă încredere am în el, pentru că am, intervin lucruri și filmele pe care ni le facem noi” a răspuns logodnica lui Lino la întrebarea anterioară.

„Da! Uneori (n. r. din motivele menționate anterior), alte ori voiam să văd strict ce vorbește cu prietenii lui. Nu am încredere în toți prietenii lui băieți și dacă aș prinde vreun prieten de ai lui că îl face să calce strâmb chiar dacă el nu o face, atunci eu nu aș mai fi de acord să stea cu persoana respectivă. Sau dacă vorbesc urât la adresa mea, adică am fost curioasă și de prietenii lui. (...) Știu că e greșit la mine că fac chestia asta. (...) Am intrat de 2-3 ori, adică nu am exagerat. De 2-3 ori pe telefon, dar am intrat și pe laptop” a motivat Delia.

