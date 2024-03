Lino Golden a răspuns la întrebarea dacă îi este dor de Alex Velea. Artistul a oferit un răspuns neașteptat: „Regret decizia mea”

Recent, Delia și Lino au participat în cadrul unui test poligraf prin intermediul cărora au ieșit la iveală detalii mai puțin știute despre relația lor, dar și despre relațiile lor cu alți oameni. Iată ce răspuns neașteptat a oferit Lino atunci când a fost întrebat dacă îi este dor de Alex Velea.

Lino Golden și Delia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani și de atunci sunt de nedespărțit. Cuplul a câștigat rapid aprecierea telespectatorilor, odată cu participarea lor în cadrul competiției fenomen Power Couple România.

Cei doi au ajuns până în cea de a patra săptămână a concursului și s-au descurcat impresionant. Din păcate, la momentul respectiv, cei doi au avut cei mai puțini bani în pușculită, dar și cele mai multe voturi din partea colegilor, acesta fiind motivul eliminării din competiție.

De curând, Lino și Delia au participat la filmările unui videoclip în care amândoi au fost supuși pe rând la un test poligraf, fiind nevoiți să răspundă la întrebările partenerului, întrebări de la care nimeni nu s-ar fi așteptat să auzim un răspuns.

Iată ce a răspuns Lino Golden atunci când Delia l-a întrebat dacă îi este dor de Alex Velea!

Lino a recunoscut dacă îi este dor de Alex Velea

Delia a fost prima care a pus unele dintre cele mai incomode întrebări la care Lino a fost nevoit să răspundă sub presiune, știind că este conectat la un aparat de tip test poligraf, pe care Selly îl folosește în cadrul emisiunii de pe YouTube.

Răspunsurile pe care atât Lino, cât și Delia le-au oferit au surprins internauții și telespectatorii care au continuat să îi urmărească după ce au participat la marele show Power Couple România.

Cel mai așteptat răspuns a fost totuși atunci când Delia l-a întrebat pe Lino dacă îi este dor de Alex Velea.

„Da! Pentru toate momentele frumoase, pentru că m-am maturizat și am văzut situația altfel. A trecut niște timp peste situație, mi-am realizat și eu greșelile. Evident, că am avut atâția ani de apropiere extrem de mare, normal. Mai am așa niște momente în care l-aș suna și (n. r. i-aș spune) <<hai, băi unchiule să ne vedem >> dar... Nu am mai avut tangențe, dar cred că 100% și el, bine el oricum e om matur, dar cred că i-a mai trecut și lui, sincer, cred că nu mai e așa...

Pe scurt, cearta mea cu el nu a pornit din cauza mea, a pornit din cauza altcuiva de lângă mine. Eu a trebuit să aleg dintre el și altcineva. Pentru că am fost influențat negativ de cealaltă parte am ales să ascult mai mult de partea aia și nu de el. (...) Când persoana aia părăsise grupul eu încă eram cu Alex și nu știu ce a fost în mine atunci și acum regret sincer decizia mea.” a fost răspunsul pe care Lino l-a oferit și pe care detectorul de minciuni l-a confirmat ca fiind sincer.

Totodată, Lino a mai specificat faptul că atât el, cât și Alex Velea sunt vulcanici și că situația s-a dus foarte departe.

„Eram mult mai mic. Regret acum, dar atunci probabil aia era gândirea mea, așa am acționat, m-am lăsat influențat, chiar îmi pare rău și uneori îmi vine să fac niște pași.” a mai adăugat cântărețul.

Un subiect care l-a făcut curios pe Selly a fost legat de cea mai nebună probă pe care cei doi au avut-o în cadrul emisiunii Power Couple, iar Delia a ținut să menționeze proba în care a fost nevoită să schimbe roata mașinii la o înălțime amețitoare deasupra mării.

Delia a fost curioasă dacă pe Lino l-a deranjat faptul că după ce s-a încheiat emisunea ceilalți concurenți au plăcut-o mai mult pe ea decât pe el, iar Lino a răspuns din nou sincer, conform testului poligraf.

„Nu! Eu acolo la un moment dat am devenit super sincer, dar la modul când mă simțeam atacat sau era ea atacată simțeam să zic pe față, uneori pe oameni îi deranjează sinceritatea asta macabră (...) Când ne-a descalificat mi-am spus părerea reală despre toți (...) Era evident, mă simțeam atacat pentru ea că voiam să o protejez am zis că o apăr eu și am luat eu toate înjurăturile” a spus Lino.

„Oamenii, văzând din exterior reacția lui, au judecat, neștiind ce a fost și pe lângă, ce l-a făcut să aibă reacția asta.” a completat Delia.

