Denis Roabeș, solistul de la The Motans, ar fi devenit tătic. Imaginile surprinse pe rețelele de socializare

Bianca și Denis Roabeș ar fi devenit părinți pentru prima dată. Bianca a postat pe Instagram imaginea cu primul lor copil.

Bianca și Denis au stat mereu departe de ochii presei. Ei s-au căsătorit civil după cinci ani de relație și doar familia și prietenii foarte apropiați le-au fost alături.

Potrivit unei publicații mondene, cei doi ar fi devenit de curând părinții unei fetițe. Bianca a postat pe profilul său de Instagram un story cu fetița lor. Fanii au fost surprinși plăcut de vestea minunată că Denis este tată.

Denis Roabeș despre familie și carieră

Acum doi ani, Denis Roabeș vorbea în podcastul „Vin de-o poveste”, moderat de Radu Țibulcă, despre relația cu tatăl său și spunea că nu o să fie niciodată atât de cool precum a fost acesta, că este o ”cursă” din care mereu va ieși pe locul doi. Acesta are pretextul ideal acum să lupte în continuare pentru primul loc, devenind tată de fetiță.

Relația strânsă pe care o are cu mama sa este o dovadă a faptului că familia este foarte importantă pentru solistul trupei The Motans.

„Încerc să nu o încarc pe mama mea”, spune Denis despre relația cu cea care i-a dat viață. Acesta încearcă să o protejeze și, bineînțeles, este și o dorință de responsabilizare a propriei persoane.

Denis Roabeș și Bianca formează o familie de cinci ani

„Bianca este persoana de la care cer sfauri”, declară acesta în podcastul amintit anterior. Soția sa a devenit sprijinul lui, iar acum formează o mică familie.

Denis și Bianca s-au cunoscut la un concert, iar de acolo lucrurile au decurs foarte frumos și s-au așezat așa cum trebuia pentru fiecare.

„Beam în fiecare zi”, mărturisește artistul, care adaugă că făcea asta pentru a-și încălzi vocea. Era obiceiul lui înainte de a o cunoaște pe Bianca. De atunci, artistul a abandonat respectivul obicei.

Tot el mărturisește că, la prima întâlnire cu Bianca, au băut două sticluțe de vodcă din benzinărie, doar acesta fiind deschisă după terminarea concertului.

„Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: <<Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodcă.>> Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai. (..) Pentru noi, următorul an era ca tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodcă”, mai adaugă Denis vizibil emoționat să vorbească despre cea care, între timp, i-a devenit soție.

„Nu a durat mult până am înțeles că e ceva special”, spune cu emoție Denis. „Am simțit în ea un lucru foarte important, o cortină de siguranță. Uitându-mă în ochii ei mă simțeam sigur pe mine (...) Am simțit că e ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic cu ce am avut până atunci” mai spune el aproape negăsindu-și cuvintele.

„Nu e o furtună, e o insulă”, își completează Denis răspunsul la întrebarea lui Radu. Artistul consideră că Bianca este cea care îi dă forța necesară pentru fiecare zi. Cei doi sunt niște părinți împliniți acum, fetița lor venind pe lume să le lumineze viața.