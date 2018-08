Dezvăluire BOMBĂ despre moartea Mădălinei Manole. Totul se SCHIMBĂ!!! „Mesajul de adio e DOVADA că Mădălina...”

Un cunoscut profiler din Canada de origine română a analizat detaliile sinuciderii Mădălinei Manole, unul dintre cele mai controversate și triste evenimente, care s-au petrecut vreodată în lumea artistică românească.

Într-un filmuleț pe care l-a postat pe internet, Mihaela Brooks a dezvăluit câteva detalii de-a dreptul șocante și care au în prim-plan mesajul de adio al îndrăgitei cântărețe.

„Un mesaj de adio a unei persoane, indiferent cand a fost scris – pentru ca un mesaj de adio se scrie cand exista ideatia de suicid – ii este caracteristic, ii este unic, are un proces cognitiv care nu are nici o caracteristica cu o alta persoana, mai ales cu o persoana care nu contempleaza suicidul, in cazul nostru Petru Mircea.

Interesant e nu numai ca sunt aceleasi cuvinte folosite: „a trebui”, „a se opri” si „aici” dar toate sunt folosite si in aceeasi ordine. Sa nu uitam ca declaratia lui a fost data in luna iulie si el sustine ca a gasit acel mesaj in luna august. Intrebarea este: cum de a stiut Petru Mircea ce o sa gaseasca si asta nu numai ca lexicon, cuvinte folosite, dar ne asigura in video ca aceasta se va dovedi ceva mai tarziu si s-a dovedit in luna august ca a gasit biletul (Petru Mircea: „Destinul ei, si asta se va vedea in timp, a fost exact destinul unui inger ratacit”).”