Dezvăluirile făcute de Alina Eremia urmăritorilor ei de pe Instagram. „Am fost victima unui atac”

Pentru mulți cei care au primit atenția artistei preț de câteva clipe, acesta a fost ca un vis împlinit, fără să știe de fapt că altcineva se dă drept Alina Eremia.

Conform spynews, Alina Eremia le-a mărturisit fanilor săi:

“Specialiștii recomandă să îți schimbi parola o dată la două luni. La toate conturile. E un sfat foarte bun, având în vedere că am fost victima unui atac cibernetic. Da, cineva s-a logat pe Instagram-ul meu și a început să răspundă oamenilor. Noroc că era relativ pașnic, adică a răspuns frumos, n-a răspuns urât. Cu toate astea nu e chiar ok. Adică mi se pare puțin deplasat. Cine a avut această inițiativă să n-o mai facă și a doua oară. Am schimbat parola. Am asigurat contul. Nu e fun să te trezești că ai răspuns unor oameni și, de fapt, n-ai răspuns tu. So, stop that!”

Alina Eremia și aniversarea sa