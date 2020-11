Diana Munteanu, de nerecunoscut! Ce detaliu i-a îngrijorat pe fanii vedetei

„Esti anorexia..deja”, „Am vazut in mai multe poze,dar m-am abtinut sa comentez.Ar trebui sa ii traga cineva un semnal de alarma pentru ca e deja anorexie asta. Cred ca mereu se vede grasa desi a ajuns schelet...”, „Diana erai superba , ai slăbit fff mult și posibil sa nu îți dai seama dar situația a scăpat de sub control ! Ai multă grija de tine”, iată doar o parte dintre comentariile primite de vedetă de la fanii de pe pagina sa oficială de Instagram.

Totuși, puțini sunt cei care știu că Diana Munteanu are o siluetă de invidiat datorită stilului său de viață extrem de sănătos. Vedeta nu mănâncă după ora șatpe seara și rar se culcă mai târziu de ora zece și jumătate. În plus, frumoasa blondină se hidratează din plin, are o dietă mediteraneană și alege să consume rar carne.