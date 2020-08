Diana Munteanu, dezvăluiri despre vacanța sa de vară: ”Mă declar absolut mulțumită, încântată și binecuvântată”

Diana Munteanu ia parte la campania „Vara cu 100 de prieteni”, la Antena 1.

Deși pandemia a afectat puțin ritmul de mișcare al prezentatorului, acesta vede partea bună din toată întâmplarea.

"Spre deosebire de alți ani, vara asta nu am făcut mare lucru. Nu m-am plimbat așa cum mi-ar fi plăcut să mă plimb și cum sunt eu obișnuită. Nu am ajuns în Grecia, iar pentru mine asta este pentru mine ceva neobișnuit, dar am ajuns de două ori în Bulgaria și mă declar absolut mulțumită, încântată și binecuvântată.", a spus Diana Munteanu.