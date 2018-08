Din ce mai fac bani oamenii... deja bogaţi! Cât câştigă Selena Gomez dintr-o singură postare pe Instagram. Suma este URIAŞĂ!!!

Cu 141 de milioane de urmăritori pe Instagram, Selena Gomez poate trăi liniştită numai din postari pe celebra reţea de socializare. Te-ai întrebat vreodată, însă, câți bani câștigă, de fapt? Pregăteşte-te, suma este de-a dreptul fabuloasă!

Nu mai este niciun secret pentru nimeni că Selena Gomez a devenit de câteva luni emblema brand-ului Puma pentru următorii doi ani.

Page Six a publicat un raport al Footwear News, potrivit căruia, fiecare fotografie în care artista apare îmbrăcată într-o ținută Puma îi aduce 3,5 milioane de dolari, iar asta convine fiecărei părți. Explicația? Selena Gomez are peste 141 de milioane de followeri pe Instagram, în timp ce brandul sportiv are doar puţin peste 8 milioane.

Nu te aşteptai la aşa ceva, este?!