Doinița Oancea, cu bustul acoperit doar de un buchet de flori. Imagini îndrăznețe cu actrița din "Sacrificiul"

Cum a devenit Doinița Oancea actriță

Un telefon i-a schimbat complet destinul Doiniței Oancea. Actrița este de părere că doar Dumnezeu i-a arătat acest drum.

”Într-o zi, am primit un telefon dacă vreau să merg la un casting. Am zis că merg si, uite așa, am ajuns aici. După casting m-au chemat la probă și atunci am ales să merg pe platoul de filmare și nu la birou, căci în lunea aceea era și prima mea zi de muncă într-un alt loc”, a spus Doinița Oancea pentru o emisiune TV.

Doinița Oancea a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, după cinci ani de relație

Doinița Oancea a spus da, după o relație de cinci ani! Deși este extrem de discretă în privința vieții personale și și-a ținut mult timp departe iubitul de lumina reflectoarelor, iată că Doinița Oancea, simpatica actriță din „Sacrificiul”, a dezvăluit că urmează să devină curând mireasă.