Doliu în lumea filmului! Actorul Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 ani. Anunțul plin de durere făcut de fiul său

Celebrul actor Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 ani. El a făcut istorie în lumea cinematografiei, cu rolurile sale de-a lungul anilor.

Fiul marelui actor, Kiefer, a anunțat decesul tatălui său. Actoul canadian a murit din cauza unei boli cu care se lupta de mulți ani. Donald Sutherland a murit la Miami și urmează să apară și detaliile cu privire la funeraliile sale.

Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 ani

Donald Sutherland a avut o carieră îndelungată, de 60 ani, și a fost îndrăgit de un public larg și chiar de mulți tineri, în special după rolul său din filmele francizei Hunger Games.

Cariera sa a fost încununată de multe premii, printre care un premiu Emmy și Globul de Aur. El a muncit din greu pentru a-și crea un renume și a devenit faimos încă d ela începutul carieri, pentru rolurile lui din M*A*S*H, Klute și Don't Look Now.

Fiul său a transmis vestea morții tatălui lui într-un tweet pe rețeaua socială X.

"Cu inima îndurerată vă anunț că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit. Personal cred că am pierdut unul dintre cei mai mari actori din istoria filmului. Nu a dat niciodată înapoi de la orice fel de rol, bun, rău sau urât. A iubit ce a făcut și a făcut ce a iubit și nimeni nu poate cere pentru ceva mai mult. A trăit o viață împlinită", a scris Kiefer într-o postare pe X.

Actorul a făcut istorie, debutând în cea mai grea perioadă a cinematografiei, în anii ’70, ajungând astfel să joace atât roluri negative, cât și roluri pozitive, de personaj principal.

În 2022, el a apărut în Lawmen: Bass Reeves și Swimming With Sharks care aveau să fie ultimele sale proiecte.

Actorul trebuia să joace în filmul apocaliptic Heart Land care este încă în producție, dar nu a mai apucat. El s-a stins din viață, lâsând în urmă o familie îndurerată și mulți fani care și-l vor aminti pentru totdeauna.

Donald Sutherland pregătea să publice un caiet de memorii numit Made Up, But Still True, care se va lansa în luna noimebrie a acestui an.

El a câștigat premiul Emmy pentu rolul său din Citizen X, în anul 1995 și apoi a mai fost nominalizat și în 2006 pentru rolul lui din pelicula Human Trafficking.

Donald a fost și câștigătorul premiului Globul de Aur pentru serialul Citizen X și pentru filmul Path to War.

În 2017, Academia de Film i-a oferit celebrului actor premiul de onoare pentru cariera lui extraordinară.

Primul film în care a jucat a fost The Dirty Doze, în 1967, dar filmul care l-a lansat pe rampa spre succes a fost M*A*S*H, din 1970.

Actorul s-a căsătorit în 1966 cu Shirley Douglas, dar în anul 1971 el a decis să divorțeze.

Primul lui rol într-un film romantic a fost în 1971, în pelicula Klute, unde a jucat alături de superba actrița Jane Fonda. Inevitabil, între cei doi actori s-a înfiripat o poveste de dragoste cât au fost pe platourile de filmare.

Povestea lor de dragoste nu a durat foarte mulți ani, pentru că în 1974 el avea să înceapă o relație cu Francine Racette cu care a rămas până la finalul vieții.

Împreună cei doi au avut 3 copii, pe Roeg, Rossif și Angus Redford, toți cei trei copii ai săi fiind numiți după regizorii cu care Donald a lucrat de-a lungul carierei sale. Acești copii ai săi i-au dăruit și 4 nepoți.