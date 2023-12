Doliu în lumea cinematografiei. S-a stins din viață un actor celebru. Mulți îl îndrăgeau datorită rolului în Brooklyn Nine-Nine

Un actor foarte îndrăgit, faimos pentru rolul în serialul Brooklyn Nine-Nine, a încetat din viață. Colegii de platou și-au exprimat durerea pe rețelele de socializare.

Lumea cinematografiei a pierdut un om plin de talent și carismă. Celebrul actor din serialul Brooklyn Nine-Nine a încetat din viață.

Andre Braugher s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală fulgerătoare, potrivit The Guardian.

Acesta a încetat din viață în cursul zilei de luni, după cum confirmă publicista sa Jennifer Allen.

Andre Braugher și-a pus amprenta în cinematografia internațională prin roluri precum Homicide: Life on the Street (1992 - 1998), în rolul detectivului Frank Pembleton - care i-a adus și un Premiu Emmy -, și Brooklyn Nine-Nine, în rolul căpitanului Ray Holt.

Interpretarea rolului căpitanului Ray Holt l-a adus mult mai aproape de fani. În serialul Brooklyn Nine-Nine, Andre a jucat alături de Andy Samberg și Terry Crews.

Primul său rol important a fost în filmul Glory, din 1989. Totodată, el l-a interpretat pe legendarul jucător de baseball Jackie Robinson în The Court-Martial of Jackie Robinson. Acesta a mai jucat și în Thief, 2006, dar și în Men of a Certain Age.

Viața și copilăria lui Andre Braugher

Andre Braugher s-a născut în 1962, în Chicago, și a fost mezinul familiei, având încă trei frați mai mari. Andre a studiat teatrul la Stanford, după care a urmat cursurile Școlii de Dramă Juilliard.

În 2010, The Guardian a numit personajul Pembleton, interpretat de celebrul actor: „Cel mai deștept maestru și cea mai ascuțită minte a artei interogării.”

A fost nominalizat de 11 ori la Premiile Emmy, câștigând în anul 1998 și în 2006.

Într-un interviu din Variety, acordat în 2020, Andre Braugher și-a dezvăluit sentimentele cu privire la rolurile interpretate pe micile ecrane. Acesta a vorbit despre modul în care și-a însușit rolurile de detectiv pe care le-a jucat de-a lungul timpului.

„Revizuiesc toate aceste decenii în care am jucat aceste personaje și îmi spun că am fost atât de omniprezent în toată această istorie, încât am căzut și eu pradă mitologiei. Polițiștii care încalcă legea, pentru a cita, <<apără legea>>, este o adevărată pantă alunecoasă. Asta a permis încălcarea legii peste tot, a justificat-o și a scuzat-o. Este un lucru pe care va trebui să-l abordăm în mod colectiv – toate serialele polițiste”, a declarat el.

Colegii de platou și-a exprimat durerea la auzul tragicei vești

Terry Crews a fost printre primii care și-au exprimat public durerea pentru încetarea din viață a îndrăgitului actor. Acesta a scris pe pagina sa de Instagram: „Nu-mi vine să cred că ai plecat atât de curând. Sunt onorat că te-am cunoscut, am râs cu tine, am lucrat cu tine și am împărtășit 8 ani glorioși urmărindu-ți talentul de neînlocuit. Asta doare. Ne-ai părăsit prea devreme.

M-ai învățat atât de multe. Voi fi veșnic recunoscător pentru experiența de a te cunoaște. Îți mulțumesc pentru înțelepciunea, sfatul, bunătatea și prietenia ta. Cele mai profunde condoleanțe soției și familiei în această perioadă dificilă. Mi-ai arătat cum arată o viață bine trăită.”

În timp ce Chelsea Peretti a scris: „Îmi vor lipsi tonurile tale dulci. Pentru totdeauna norocoasă că ți-am fost alturi într-o astfel de călătorie. Din locuri privilegiate.

Pentru mine, ai fost cel mai amuzant și ai întruchipat perfect zicala: <<Apele liniștite sunt adânci.>> Voi prețui întotdeauna conversațiile noastre, în care cel mai adesea eu atârnam în ușa ta, împiedicându-ți ieșirea, dar și oportunitatea nemaipomenită de a-ți fi coleg de scenă.”

Marc Evan Jackson, care l-a interpretat pe Kevin, soțul căpitanului Holt în serialul Brooklyn Nine-Nine, a postat o fotografi cu ei doi de pe platourile de filmare, cu descrierea: „O captain. My Captain.”

Braugher și-a lăsat în urmă soția, actrița Ami Brabson, care a apărut și în Homicide; dar și pe cei trei fii ai lor Michael, Isaiah și John Wesley; precum și pe fratele său Charles și mama sa Sally.