Dolly Parton împlinește 75 de ani. Cum arăta diva country înainte să se transforme cu operațiile estetice

Mai mult, Dolly a dezvăluit că a împrumut look-ul ei celebru de la o femeie cu o reputație suspectă, chiar din orașul în care a copilărit.

”Această doamnă era ușuratica orașului și eu credeam că e cea mai frumoasă persoană pe care am văzut-o, atunci când eram copii,” a declarat Parton pentru The New York Times. ”E femeia după care mi-am modelat look-ul pentru că m-a impresionat.”

Cum arată Dolly Parton înaintea operațiilor estetice

Cântăreața a vorbit întotdeauna deschis despre operațiile sale estetice și, spre deosebire de alte vedete, nu s-a sfiit să recunoască ajutorul pe care l-a primit pe masa chirurgului.

Printre operațiile la care și-a supus corpul se numără implanturi mamare, lifting de față, operație la nivelul pleoapelor, rinoplastie și operație la nivelul bărbiei.

”Look-ul meu e bazat pe ideea unei femei country despre ce înseamnă glam,” a declarat Parton pentru CBS Sunday Morning. ”Nu am avut o frumusețe naturală, așa că am profitat de tot ce am avut.”

Dolly Parton e căsătorită cu soțul ei de peste 50 de ani

La scurt timp după ce a absolvit liceul local, Parton s-a mutat în Nashville, pentru a-și urma visul de a ajunge vedetă country. După doar câteva zile, ea l-a cunoscut pe actualul ei soț, Carl Dean, când ea avea 20 de ani și el avea 23 de ani.

Cei doi sunt căsătoriți de peste 50 de ani și își țin relația departe de lumina reflectoarelor, regula pe care au păstrat-o chiar de când s-au căsătorit în 1966.

”Nu toată lumea e atât de norocoasă să fie cu cineva timp de 50 de ani, dar eu am avut noroc. E dragostea vieții mele și viața din iubirea mea,” a declarat Parton pentru People. ”Se spune că-ți atragi opusul, dar asta e partea distractivă. Niciodată nu știu ce urmează să spună sau să facă. Mereu mă surprinde.”

Azi, în vârstă de 75 de ani, Dolly Parton continuă să fie una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste country din istoria genului muzical, cu milioane de fani în întreaga lume.