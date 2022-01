Dorian Popa, urmărit și percheziționat de polițiști. Ce s-a întâmplat cu artistul

Dorian Popa se bucură de o vacanță în Grecia. Însă nu una lipsită de incidente. Speriat, influencerul le-a povestit celor care-i urmăresc activitatea ce a pățit în timp ce se afla la volanul mașinii sale.

Dorian Popa, percheziționat de polițiști în Grecia

Dorian Popa a povestit că, în timp ce se plimba, a văzut lumini albastre în oglinda retrovizoare. Atunci, a tras pe drepta și polițiștii i-au făcut semn să coboare din mașină.

A mers spre ei, cu mâinile ridicate, și apoi aceștia au luat decizia de a îl percheziționa.

”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva.

În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus.

Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel.

Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber”, a spus Dorian Popa, conform Cancan.

Câți bani câștigă lunar Dorian Popa

Dorian Popa are o carieră de succes începută în televiziune și ulterior continuată pe mediile sociale, care l-au adus mult mai aproape de admiratorii săi.

Cântărețul este o adevărată vedetă atât pe Instagram, unde adună o comunitate de 2,2 milioane de urmăritori, cât și pe Youtube, unde este urmărit de aproximativ două milioane de oameni.

Invitat într-o emisune TV, Dorian Popa a răspuns tuturor curiozităților legate de banii care îi vin acestuia din Youtube. La finalul lunii artistul numără aproximativ 100.000 de euro de pe urma vizualizărilor, a videoclipurilor cu un conținut interesant și a publicității pe canalul de Youtube.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

