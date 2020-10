Dovada că timpul nu iartă pe nimeni. Cum a ajuns să arate celebrul actor Bruce Willis la 65 de ani

Bruce Willis a fost căsătorit cu Demi Moore

Bruce Willis este dublu câștigător al premiului Emmy, laureat al premiului Globul de Aur și de patru ori nominalizat la Premiul Saturn. Deși este apreciat de o mulțime de oameni din toate colțurile lumii, puțini sunt cei care știu că actorul a fost căsătorit cu actrița Demi Moore. Cei doi au împreună trei fiice, însă mariajul lor s-a încheiat în 2000, după 13 ani de căsnicie. Din 2009, Bruce Willis este căsătorit cu fotomodelul Emma Heming, cu care are două fiice.

Bruce Willis a oferit un milion de dolari pentru capturarea lui Osama bin Laden

În 2005, Bruce Willis a anunțat că oferă un milion de euro persoanei sau persoanelor care îl vor captura pe unul dintre liderii rețelei teroriste Al-Qaida. Astfel, acesta a luat apărarea armatei americane și a oferi bani persoanelor care oferă informații pentru capturarea unuia dintre liderii de atunci ai rețelei teroriste, precum Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri ori Abu Mussab Al-Zarqani.

Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariţia în serialul de televiziune câştigător al unui premiu Emmy "Maddie şi David". Apoi, el s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acţiune, precum celebra serie "Greu de ucis", "Ultimul samaritean", "Pulp Fiction" şi "Şacalul". Actorul american a putut fi văzut, de curând, în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu/ The Expendables", de Sylvester Stallone.

Pe lângă rolurile sale actoricești, Willis a produs ”Hostage” și ”The Whole Nine Yards” și a fost producătorul executiv pentru ”Breakfast of Champions”, o adaptare după best-seller-ul lui Kurt Vonnegut. Împreună cu fratele său, David Willis, și partenerul de afaceri Stephen Eads, este co-fondator al Willis Brothers Films, o companie de producție de film cu sediul în Los Angeles.

