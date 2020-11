Drama actriței Lark Voorhies din "Salvați de Clopoțel". Revenirea spectaculoasă în serialul care i-a lansat cariera

În anii '90 nu exista adolescent care să nu se fi uitat la "Salvat de clopoţel". Serialul a marcat adolescenţa a multor generaţii de tineri

"Saved by the Bell" prezintă aventurile a şase tineri în perioada liceului. Zach Morris este tipul şarmant, dar care mereu intră în bucluc, A.C. Slater este sportivul arătos, Screech este tocilarul ăla amuzant, Kelly este definiţia clară pentru adolescent de liceu, Lisa este cea ahtiată după moda, iarJessie este genul de fata conştiincioasa care are numai 10 pe pe linie la şcoală.

Dar ce s-a întâmplat cu Lisa după terminarea serialului? Lark Voorhies a renunţat la cariera actoricească, preferând să se concentreze pe muzică. A revenit în atenţia publicului în 2006, dând în judecată un cotidian care susţinea că obişnuieşte să consume droguri.

Serialul Salvati de clopotel a facut inconjurul lumii, devenind unul dintre serialele legendare ce au marcat adolescenta mai multor generatii.