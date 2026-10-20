Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Îți amintești de Loredana Chivu pe vremea când era blondă? Imaginea ce a pus fanii pe jar

Îți amintești de Loredana Chivu pe vremea când era blondă? Imaginea ce a pus fanii pe jar

Descoperă imagini cu Loredan Chivu, pe vremea când avea părul blond. Fotografiile vedetei de la Asia Express au pus fanii pe jar.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 13:26 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 13:48
Descoperă imagini cu Loredana Chivu blondă | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Loredana Chivu este una dintre cele mai sexy și apreciate prezențe din showbizul românesc, aceasta având în prezent mai bine de 1,8 milioane de urmăritori doar pa pagina sa oficială de Instagram.

În prezent, aceasta face echipă cu buna ei prietenă, Ana Maria Mocanu, la Asia Express-Drumul Mătăsii. Înainte de a avea părul șaten, vedeta a fost blondă. Descoperă în rândurile de mai jos imagnile care au pus fanii pe jar.

Îți amintești de Loredana Chivu pe vremea când era blondă? Imaginea ce a pus fanii pe jar

Loredana Chivu, care în prezent are vârsta de 36 de ani, este una dintre cele mai urmărite vedete din România pe Instagram, aceasta având în prezent mai bine de 1,8 milioane de urmăritori doar pa pagina sa oficială de Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Model și vedetă de televiziune, Loredana Chivu este o adevărată apariție și reușește de fiecare dată când iese pe stradă să întoarcă numeroase priviri.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu prietenia dintre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, după certurile de la Asia Express: „Nu am spus până acum”

În prezent, focoasa șatenă face este concurentă la Asia Express-Drumul Mătăsii și face o echipă extrem de puternică alături de buna ei prietenă, Ana Maria Mocanu.

Citește și: Cum arată mama celebrei Loredana Chivu. Imaginile ce i-au surprins pe fanii vedetei. Detaliul observat de mulți

Deși mulți s-ar fi așteptat ca dificultatea probelor să îi dea multe bătăi de cap, iată că totuși Loredana Chivu i-a surprins din plin pe mulți și a reușit să demonstreze că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. Vedeta a trecut cu bine peste zeci de provocări grele și a dat astfel dovadă de curaj, ingeniozitate și spirit de aventură.

Înainte de a fi șatenă, aceasta a fost ani la rândul blondă. Extrem de activă în mediul online, Loredana Chivu a publicat mii de poze cu ea în diferite ipostaze. Una dintre cele mai surprinzătoare fotografii ale vedetei este cea de mai sus. În imagine se poate vedea faptul că Loredana Chivu poartă lenjerie intimă de culoare neagră, ciorapi cu jartiere seducătoare și sandale cu tocuri amețitoare. Diva a ales să poarte și o haină de piele de lungime medie.

Așa cum era de așteptat, imaginea a făcut senzație și a adunat numeroase aprecieri și comentarii.

Dan Alexa, despre prietenie și reușitele în viață. Ce mesaj i-a transmis Alinei Pușcău...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de fostul miliardar român căruia amanta i-a mâncat averea! Scaunele şi mesele i-au fost scoase la vânzare Ce s-a ales de fostul miliardar român căruia amanta i-a mâncat averea! Scaunele şi mesele i-au fost scoase la vânzare
Observatornews.ro Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
Antena 3 Gheorghe Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea” Gheorghe Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea”
SpyNews Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Gabi Bădălău, dovezi cu plăți de peste 80.000 de euro pentru copiii săi! Ce sume a făcut publice
Gabi Bădălău, dovezi cu plăți de peste 80.000 de euro pentru copiii săi! Ce sume a făcut publice
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Averea fabuloasă a Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils! Ce se întâmplă cu milioanele după divorț
Averea fabuloasă a Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils! Ce se întâmplă cu milioanele după divorț
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii!
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii! BZI
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4 reactoare. Ce se schimbă pe Dunăre
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Șase femei au depășit 100 de ani într-un sat cu doar 2.000 de locuitori. Ce i-a surprins pe cercetători
Șase femei au depășit 100 de ani într-un sat cu doar 2.000 de locuitori. Ce i-a surprins pe cercetători Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x