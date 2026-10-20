Descoperă imagini cu Loredan Chivu, pe vremea când avea părul blond. Fotografiile vedetei de la Asia Express au pus fanii pe jar.

Loredana Chivu este una dintre cele mai sexy și apreciate prezențe din showbizul românesc, aceasta având în prezent mai bine de 1,8 milioane de urmăritori doar pa pagina sa oficială de Instagram.

În prezent, aceasta face echipă cu buna ei prietenă, Ana Maria Mocanu, la Asia Express-Drumul Mătăsii. Înainte de a avea părul șaten, vedeta a fost blondă. Descoperă în rândurile de mai jos imagnile care au pus fanii pe jar.

Îți amintești de Loredana Chivu pe vremea când era blondă? Imaginea ce a pus fanii pe jar

Loredana Chivu, care în prezent are vârsta de 36 de ani, este una dintre cele mai urmărite vedete din România pe Instagram, aceasta având în prezent mai bine de 1,8 milioane de urmăritori doar pa pagina sa oficială de Instagram.

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Model și vedetă de televiziune, Loredana Chivu este o adevărată apariție și reușește de fiecare dată când iese pe stradă să întoarcă numeroase priviri.

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În prezent, focoasa șatenă face este concurentă la Asia Express-Drumul Mătăsii și face o echipă extrem de puternică alături de buna ei prietenă, Ana Maria Mocanu.

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Deși mulți s-ar fi așteptat ca dificultatea probelor să îi dea multe bătăi de cap, iată că totuși Loredana Chivu i-a surprins din plin pe mulți și a reușit să demonstreze că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. Vedeta a trecut cu bine peste zeci de provocări grele și a dat astfel dovadă de curaj, ingeniozitate și spirit de aventură.

Înainte de a fi șatenă, aceasta a fost ani la rândul blondă. Extrem de activă în mediul online, Loredana Chivu a publicat mii de poze cu ea în diferite ipostaze. Una dintre cele mai surprinzătoare fotografii ale vedetei este cea de mai sus. În imagine se poate vedea faptul că Loredana Chivu poartă lenjerie intimă de culoare neagră, ciorapi cu jartiere seducătoare și sandale cu tocuri amețitoare. Diva a ales să poarte și o haină de piele de lungime medie.

Așa cum era de așteptat, imaginea a făcut senzație și a adunat numeroase aprecieri și comentarii.