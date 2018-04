Drama lui Mihăiță, fiul lui Nelu Ploieșteanu. A rămas paralizat după un vaccin în copilărie. Mama lui: „Pe mine nu mă dezlipeşte nimic de Mihăiţă, doar moartea!”

Îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere Nelu Ploieșteanu trece prin cele mai cumplite momente, după ce fiul său, Mihăiță, a încetat din viață, vineri seara.

Tânărul era ținuit la pat, fiind diagnosticat ulterior cu tetrapareză spastică și encefalopatie. Mama lui îl îngrijea ca pe un bebeluș. În 2014, la „Acces Direct”, soția artistului mărturisea că luptă în fiecare zi alături de fiul ei.