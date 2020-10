După ce și-a făcut public divorțul, Bănel Nicoliţă are probleme și cu banii. Ce a recunoscut sportivul

Ba mai mult decât atât, a pus bazele unei echipe de fotbal din orașul său natal, Făurei. Deși a recunoscut că din punct de vedere financiar nu a făcut cea mai bună alegere când s-a implicat la echipa din Făurei, Bănel a făcut-o cu întreaga inimă. A reunțat și la familie pentru a fi trup și suflet fotbalului.

"Istoricul n-ai cum să-l șergi niciodată. Nebunia mea a fost să mă întorc înapoi, să-mi fac echipă, să-i bat pe toți, să fiu numărul unu! Și asta am făcut, din județul Brăila i-am bătut pe toți", spune Bănel.

"Am neglijat și familie și copii și tot, dar fotbalul mi-a dat tot și eu trebuie să-i răsplătesc. Dacă eu am nebunia asta trebuie să o ducpână la capăt. A fost nebunia mea. Punct! Am vrut să fac lucrul ăsta! Eram conștient că nu e bine", a mai spus Bănel Nicoliță.

La asta nu se aștepta nimeni! Bănel Nicoliță a divorțat după șase ani de căsncie. Abia acum s-a aflat ce-i reproșa Cristina

Bănel Nicoliță a divorțat după șase ani de căsnicie