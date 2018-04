După aproape 60 de ani de carieră, Maria Ciobanu se retrage din muzica populară

Pentru Maria Ciobanu a venit timpul să îşi ia "la revedere" de la public! Ciocârlia muzicii româneşti a luat una dintre cele mai grele decizii, iar acum îşi pregăteşte concertul de retragere.

"Am vrut să mă retrag de multe ori, dar pentru că Dumnezeu m-a hărăzit cu un har așa de bogat, am rămas. Am vrut să-mi iau adio, dar nu mă lasă publicul", declara în urmă cu ceva timp artista.

Deși a avut mai multe abateri, decizia Mariei Ciobanu este definitivă. Ajunsă la aproape 80 de ani de viață, îndrăgita cântăreață se pregătește pentru un rol serios de bunică, dar și de mamă.

Ciocârlia muzicii românești dorește să-și ia rămas bun de la cei care au adorat-o printr-un concert răsunător.