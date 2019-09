Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight" şi "Baby Hold On", a murit! Artistul fusese diagnosticat cu cancer în fază terminală

Cântărețul american Eddie Money, cunoscut pentru piesele precum ”Take Me Home Tonight” și ”Baby Hold On”, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu ma multe complicații apărute în urma unei intervenții chirurgicale pe cord.

Potrivit TMZ.com, artistul american a murit vineri, în Los Angeles, în urma complicațiilor apărute în urma unei operații pe cord pe care a suferit-o în urmă cu câteva luni, dar și a unui cancer în fază terminală.

Eddie Money anunțase în luna august, prin intermediul unui videoclip făcut public, că soarta lui ”este în mâinile lui Dumnezeu”, întrucât a fost diagnosticat cu o formă de cancer în fază terminală, mai exact cancer de esofag.

Cine a fost Eddie Money

Eddie Money, unul dintre artiştii americani de succes în anii 1970 - 1980, a avut numeroase probleme de sănătate în ultimii ani, cel mai recent fiind supus unei operaţii pe cord, după o pneumonie, anul acesta. Money a fost nevoit astfel să îşi anuleze turneul programat în această vară.

Printre hiturile lui Eddie Money, născut Edward Joseph Mahoney, în Blooklyn, New York - se mai numără "Baby Hold On", "Maybe I'm a Fool", "Think I'm in Love", "Shakin'", "Walk on Water", "The Love in Your Eyes" şi "Peace in Our Time". În cariera sa de peste patru decenii, artistul a vândut peste 28 de milioane de discuri.