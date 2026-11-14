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Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, criticată pentru că a plecat în vacanță fără copii. Cum a răspuns vedeta

Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, a fost criticată după ce a plecat în vacanță doar cu soțul, fără cei trei copii. Ce răspuns le-a dat celor care au judecat-o.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 11:25
Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, criticată pentru că a plecat în vacanță fără copii | facebook
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Ela Crăciun a reacționat după ce a primit un comentariu de la o urmăritoare care a întrebat-o dacă nu se simte vinovată că pleacă în vacanțe fără copii. Prezentatoarea Antena 3 CNN a explicat de ce consideră importante escapadele în doi și a mărturisit că nu vede nimic greșit în faptul că părinții își acordă timp pentru relația lor. Vedeta are trei copii și spune că își dorește ca aceștia să înțeleagă că, înainte de a deveni părinți, ea și soțul ei au fost un cuplu.

Ela Crăciun, criticată pentru vacanțele fără copii: „Nu mă simt vinovată”

Totul a pornit de la un comentariu primit pe rețelele de socializare. O persoană i-a spus vedetei că nu ar putea să plece în vacanță fără copiii săi și a întrebat-o dacă nu se simte vinovată pentru această alegere.

„Eu n-aș putea să-mi las copiii acasă să umblu prin vacanțe. Nu te simți vinovată?”, i-a scris cineva în comentarii.

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Răspunsul Elei Crăciun a fost unul ferm. Vedeta a mărturisit că nu se simte vinovată și a explicat că, înainte de a deveni părinți, ea și soțul său au fost un cuplu.

„Eram încă în vacanță când am primit acest comentariu și m-am gândit mult la ce aș putea să răspund.

Dar aș vrea să vă mărturisesc că...

NU! NU MĂ SIMT VINOVATĂ.

ÎNAINTE SĂ FIM MAMĂ ȘI TATĂ, AM FOST NOI DOI.

Am trei copii pe care îi iubesc enorm. Călătorim foarte mult împreună și avem o mulțime de amintiri frumoase.

Dar nu cred că fiecare vacanță trebuie să fie cu ei.

Și nu cred că devin o mamă mai puțin bună dacă plec trei zile doar cu soțul meu.”, a scris Ela Crăciun.

De ce alege Ela Crăciun să plece în vacanță doar cu soțul

Prezentatoarea a explicat și ce înseamnă pentru ea câteva zile petrecute departe de responsabilitățile de acasă. Chiar dacă îi este dor de copii atunci când pleacă, spune că simte nevoia să petreacă timp și cu soțul ei, fără programul încărcat al familiei.

Ela Crăciun a vorbit despre lucrurile simple de care îi este dor în astfel de momente. Să poată lua masa fără grabă, să se plimbe în voie și să aibă discuții care nu se învârt mereu în jurul copiilor, al școlii sau al activităților zilnice.

„MI-A FOST DOR DE COPII? Enorm.

Dar știți de cine mi-a mai fost dor?

De noi doi!

De mine și de soțul meu,

fără toate responsabilitățile de acasă.

Fără «Cine îl duce pe Nicholas la școală?», «Cine o ia pe Alesi' '», «Ce avem mâine de făcut?».

Să stăm la masă cât vrem, să ne plimbăm fără grabă, să vorbim și despre altceva decât copii, școală și program.

Să fim doar noi doi, ca la început.”, a mai transmis prezentatoarea TV.

Cu cine rămân cei trei copii ai prezentatoarei când părinții pleacă în vacanță

Ela Crăciun a ținut să clarifice și un alt aspect. Copiii nu rămân singuri atunci când ea și soțul ei pleacă pentru câteva zile. Aceștia sunt în grija bunicilor, care îi iubesc și se bucură să petreacă timp alături de nepoții lor.

„COPIII NU RĂMÂN ABANDONAȚI ACASĂ.

Rămân cu mama sau cu soacra mea, cu bunicile lor, care îi iubesc și care se bucură enorm să petreacă timp cu ei.

Eu nu vreau ca ai mei copii să crească având impresia că, odată ce devii părinte, trebuie să renunți la tot ce îți face plăcere.

Vreau să vadă că mama și tata se iubesc și că au grijă de relația lor.”, a mai spus ea.

Ela Crăciun, mesaj pentru mamele care aleg să nu plece în vacanță fără copii

Deși și-a susținut punctul de vedere, prezentatoarea a precizat că nu le judecă pe mamele care aleg să își petreacă toate vacanțele alături de copii. Ea înțelege că fiecare familie are propriile obiceiuri și priorități. Unele femei nu își doresc să plece fără cei mici, în timp ce altele nu au cu cine să îi lase.

„ȘI MAI E CEVA CE VREAU SĂ VĂ SPUN.

Nu cred că toate mamele trebuie să facă la fel.

Poate nu își doresc să plece fără copii, poate și-ar dori, dar nu au cu cine să-i lase. Și înțeleg perfect asta.”, a spus prezentatoarea TV.

La final, vedeta a povestit și cum a fost reîntâlnirea cu cei mici după întoarcerea din vacanță.

„Aseară am ajuns acasă la două noaptea.

Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg în camerele lor

și să-i pup pe amândoi, în timp ce dormeau.

Pentru că poți să te bucuri de o vacanță și, în același timp, să îți fie dor de copiii tăi. Una nu se exclude pe cealaltă”, a transmis Ela Crăciun pe pagina sa de Instagram.

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