Elena Băsescu a dezvăluit sexul bebelușului: ”Sunt foarte fericită. Sofia și Traian Junior vor avea...”

Elena Băsescu, care va deveni mămică pentru a treia oară în luna mai a acestui an, va aduce pe lume o fetiță, după cum a dezvăluit în urmă cu puțin timp.

La doar câteva luni după ce s-a aflat că fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu este însărcinată, aceasta a dezvăluit sexul bebelușului, în cadrul unui interviu. De asemenea, și ea s-a arătat surprinsă de noua ipostază în care se află, însă în același timp a povestit că este foarte fericită.

”Spunea, acum ceva timp, că nu ştiu ce îmi va rezerva viaţa, dar nu voi spune nu încă unui copil cândva în viitor”. Dorinţa mi-a fost împlinită. Ştiţi vorba aceea, nu-ţi aduce anul ce-ţi aduce ceasul. Sunt foarte fericită. Dintre toate cele trei sarcini de până acum, aceasta este cea mai uşoară. Pe de o parte, pentru că am deja experienţă, ştiu la ce să mă aştept. Pe de altă parte, sunt într-un moment în care sunt foarte relaxată şi optimistă. Sunt încrezătoare că totul va fi bine: pentru Sofia şi Traian Junior, pentru mine şi pentru viitorul copil.”, a povestit ea pentru VIVA.

De asemenea, Elena a dezvăluit și sexul bebelușului și a mărturisit că numele ei va fi ales de partenerul ei, Cătălin: ”Sofia şi Junior vor avea o surioară. Mi-am dorit mult o surioară pentru Sofia, ca să aibă relaţia pe care o am eu cu sora mea. Momentan, vom avea şi un echilibru perfect în familie: doi băieţei, şi două fetiţe, având în vedere că Ioana are un băieţel de trei ani. Am hotărât ca numele să-l aleagă Cătălin. Asta şi pentru că, în familia lui, nu sunt fetiţe.”, a mai povestit ea.

Elena Băsescu, care a divorțat de Bogdan Ionescu în toamna anului 2016, are o relație cu Cătălin Tomată, căruia îi va dărui în curând un copil.