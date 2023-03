Elena Cârstea, la un pas de moarte după ce a suferit un AVC. Cum arată în prezent artista

Elena Cârstea a suferit un accident vascular cerebral (AVC) cu puțin timp înainte de a împlini vârsta de 61 de ani, iar incidentul s-ar fi putut sfârși tragic, având în vedere declarațiile cântăreței.

Ce mai face și cum se simte Elena Cârstea în prezent, după ce a suferit un AVC

În urma AVC-ul grav suferit, starea de sănătate a Elenei Cârstea s-a agravat, interpreta îmbolnăvindu-se de pneumonie în repetate rânduri. Solista, care locuiește de ani buni în SUA, a fost internată mai bine de două săptămâni în spital, în stare gravă. Cum se simte Elena Cârstea în prezent.

În cele din urmă, din fericire, după timpul petrecut în spital, sub atenta supraveghere a medicilor, starea de sănătate a Elenei Cârstea s-a îmbunătățit. În prezent, în viața artistei urmează o perioadă lungă de recuperare. Aceasta este recunoscătoare însă că incidentul s-a întâmplat în America, solista explicând că în țara noastră cu siguranță și-ar fi găsit sfârșitul.

Elena Cârstea a povestit că nu a dat inițial atenție simptomelor, însă în cele din urmă a ajuns la spital, iar medicii i-au dat vestea îngrijorătoare. În prezent, artista a fost nevoită să își schimbe stilul de viață și să renunțe la fumat.

„Mă simt foarte bine, având în vedere prin ce am trecut. Fac tratament, iau tot felul de medicamente, zilnic, până îmi voi reveni complet. La pat nu am stat deloc. Din contră, e recomandat să fac multă mișcare, doar că obosesc foarte repede. Ieri am făcut testul de mers, ca să măsoare nivelul de oxigen, cât respir, în timp ce fac efort.

Mănânc foarte ușor, mai mult salate…Trebuie să fac mișcare. De fumat nu mă mai pot apropia, am deja patru luni de când m-am lăsat. Chiar a fost grav, nu mai puteam respira”, a dezvăluit Elena Cârstea pentru cancan.ro.

Elena Cârstea, probleme serioase de sănătate. AVC-ul a fost urmat de mai multe pneumonii

Elena Cârstea încă nu s-a recuperat complet în urma AVC-ului, momentan deplasându-se cu ajutorul bastonului. Artista face însă terapie și este încrezătoare că totul va reveni la normal în curând. Îndrăgita cântăreață a ținut să sublinieze că a fost bine îngrijită și că, din punctul său de vedere, dacă accidentul s-ar fi întâmplat în România, nu crede că ar fi avut șanse de supraviețuire.

„Am fost foarte bine îngrijită aici, dacă eram în România, acum nu mai existam. Am răcit, aici vremea e umedă. Am făcut mai multe pneumonii… Iar ultima oară, a fost grav, am stat mai bine de două săptămâni la Urgențe. AVC-ul l-am făcut înainte, nu am știut că l-am avut, am aflat după. Doar că ajunsesem să nu mai pot merge.

Acum mă deplasez cu un baston plin de swarovski. L-am comandat special, să rămânem în trend. Acesta e negru, îmi voi lua și unul alb să mă asortez…Toată toata luna aprilie voi face teste. Merg la piscină zilnic, fac terapie ca să îmi revin”, a adăugat Elena Cârstea pentru sursa citată anterior.

Elena Cârstea nu a mai putut merge în urma accidentului vascular cerebral suferit

„Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă. Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele.

Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate”, a dezvăluit vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

„Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, e doar vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie. Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă”, a mai mărturisit Elena Cârstea.

Ce face Elena Cârstea în prezent

Vedeta, care are două fete adoptate, Sanda (25 de ani) și Adriana (21 de ani) s-a stabilit peste Ocean de mai bine de 15 ani, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu americanul Glenn Muttart. De când locuiește în America, Elena Cârstea a renunțat la marea sa pasiune, muzica, și lucrează de ani buni în domeniul imobiliar.

„Noi ducem o viață liniștită aici, am tot ce-mi trebuie în casă…Ieșim în oraș, soțul e cel care insistă, e spre binele meu, doar că lumea mă obosește, în acest moment. Eu sunt și cu pisicile mele. Am patru persane, printre care doi puiuți, asta e terapia mea cea mai bună. (..) În România aș dori să vin la toamnă, dacă voi fi bine până atunci și voi avea acordul medicilor”, a adăugat artista.

