Elena Merișoreanu continuă să-și pună sănătatea în pericol, deși a trecut prin două operații: ”Nu mă astâmpăr. Mă ceartă ai mei, dar nu pot sta locului!”

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, cântăreața a mărturisit că este singura responsabilă de problemele de sănătate, întrucât deși medicii i-au recomandat să nu facă efort, ea nu se poate abține.

”Nu mă astâmpăr nici eu, pentru că dacă aș sta în casă, să mă protejez, m-aș fi făcut bine de mult timp. O lună și jumătate n-ar fi trebuit să pun piciorul jos. Operația e foarte ușoară, dar recuperarea e grea, nu trebuia să mă las pe picior, dar evident că am făcut asta. M-am operat a doua oară pentru că mi s-au încrucișat ligamentele. Am stat o săptămână și jumătate, apoi iar am plecat la spectacole. Acum sunt mai bine, dar nu trebuie să fac efort.”, a mărturisit artista, potrivit sursei citate.

Elena Merișoreanu este o interpretă de muzică populară îndrăgită în România. S-a născut pe 5 noiembrie 1948, în satul Paroseni, județul Hunedoara și a visat întotdeauna să devină o vedetă. A auzit muzica populară pentru prima dată la difuzorul de la Primărie și a fost fastinată. Ulterior, a particiat la un concurs, pentru un post la ”Rapsodia Română”, iar timp de opt ani a cântat alături de artiști renumiți precum Dida Drăgan, Petre Geambașu și alții. Elena Merișoreanu este căsătorită de peste 30 de ani și are două fiice, Raluca și Elena.