Elena Merișoreanu, nevoită să meargă în cadru o perioadă. Artista trece printr-o operație la genunchi

În urma unei dureri puternice de genunchi, interpreta de muzică populară abia mai reușea să meargă, astfel că s-a prezentat la spital, având programată o intervenție chirurgicală.

Elena Merișoreanu, în vârstă de 75 de ani, a ajuns recent la spital, după ce problemele sale la genunchi s-au agravat. Artista urmează să treacă printr-o operație în acest sens, iar recuperarea unei astfel de proceduri este una dificilă. Astfel, cântăreața va fi nevoită o perioadă să se deplaseze doar cu ajutorul cadrului.

Elena Merișoreanu se operează la genunchi și va merge doar în cadru o perioadă

Interpreta a acuzat dureri mari la picior, în urma unui concert de câteva ore pe care l-a susținut. Îndrăgita artistă a ajuns în punctul în care nu mai putea să meargă din cauza durerilor, iar medicii au decis să o opereze.

Intervenția va avea loc la Spitalul de Ortopedie „Foișor” și nu va dura mult, însă abia după operație urmează partea grea. Elena Merișoreanu nu se va mai putea deplasa, cel puțin pentru câteva luni, decât cu ajutorul cadrului.

Elena Merișoreanu este convinsă însă că operația va decurge bine, avâd în vedere că în trecut a suferit o intervențe asemănătoare, la celalălt picior. „Nu-mi fac griji în privina operației. Am mai făcut, nu-i prima de acest fel. Statul în picioare, pe scenă, o viață întreagă, și-a pus amprenta, de aceea am ajuns aici”, a declarat ea.

Artista a optat să se lase pe mâna chirurgilor români, deși și-a făcut un control și în străinătate, în trecut. Are dureri mari, însă este încrezătoare că se va vindeca în urma intervenției.

„Abia mai stau în picioare. Sunt rău cu piciorul, nu mai pot aștepta. Aștept rezultatele analizelor, pentru a putea fi operată. Am computerul tomograf făcut, care a ieșit foarte bine. Eu nu am alte probleme de sănătate.

Operația nu e grea, dar recuperarea da și durează cel puțin trei luni.Nu trebuie să pun piciorul jos, umblu cu un cadru. Avem medici foarte buni în România. La ortopedie, la Foișor, e ca-n stațiune. Acolo mă duc.

Acum patru ani, am fost cu fiica mea la San Diego, la un institut mare, ortopedic. A venit un doctor la mine, care era român. Și mi-a zis că nu există ortopezi mai buni ca la noi. Și atunci am decis să mă operez în țară și bine am făcut. La piciorul la care am suferit intervenția chirurgicală nu mai am nimic. Pot să și zbor”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit Impact.

Elena Merișoreanu a fost nevoită să slăbească 15 kg pentru a se putea opera: „Cartilajul de la genunchi nu prea mai este”

În urmă cu câteva luni, Elena Merișoreanu dezvăluia că trebuie să slăbească în jur de 15 kilograme pentru a se opera la genunchi. Aceasta mărturisea că după operație, piciorul nu trebuie să aibă o presiune mare. Cântăreața a urmat și p dietă în acest sens.

„Nu știu dacă e așa drastică (n.r. dieta). Încerc și eu, pentru că sunt obligată. Urmează să mă operez la picior, iar medicul m-ia spus să slăbesc. Cartilajul de la genunchi nu prea mai este, așa că trebuie să țin o dietă. Am de slăbit vreo 15 kg. Sper că voi reuși, nu știu. Trebuie să renunț la grăsimi, la făinoase, la fructele care au zaharoase”, spunea pe atunci artista.

