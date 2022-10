Metoda prin care Elena Merișoreanu a reușit să slăbească atât de mult. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit secretul

Elena Merișoreanu are o carieră de invidiat în industria muzicală din România. Vedeta a declarat faptul că are un regim strict de care nu se ferește. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit faptul că a reușit să scape de 5 kilograme într-un mod destul de ușor, dar strict.

Cum a reușit Elena Merișoreanu să slăbească 5 kilograme în scurt timp. De ce alimente a fost nevoită să renunțe

Elena Merișoreanu arată foarte bine la 74 de ani, iar acest lucru se datorează regimului de care se ține cu strictețe.

Iată la ce alimente a renunțat pentru a fi în formă:

”Am mai slăbit vreo 5 kilograme. Eu nu eram obeză, Doamne iartă-mă, aveam 80 de kilograme, acum am 75, sunt bine. Mai trebuie să slăbeasc, dar de la o vârstă e foarte greu. La 75 de ani nu prea mai poți să slăbești. Mănânc rațional, am exclus pâinea, făinoasele, eu trebuie să mănânc măcar de 3-4 ori pe săptămână carne, mănânc pește foarte mult”, a spus Elena Merișoreanu pentru Spynews.ro.

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima vreme.

În luna august a anului 2021, Elena Merișoreanu a fost supusă unor operații din cauza problemelor de sănătate. La cei 73 de ani, cântăreața de muzică populară a suferit o operație la picior, dar și una de colecist.

Citește și: Elena Merișoreanu, grave probleme de sănătate. Cu ce se confruntă doamna muzicii populare românești

În cele din urmă, artista necesită o operație și la cel de-al doilea picior: „Cu piciorul operat simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a declarat artista pentru cancan.ro.

Elena Merișoreanu a trecut și prin Covid-19.

Elena Merișoreanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada prin care a trecut atunci când a fost internată cu Covid -19, dar și despre operațiile pe care le-a suferit în ultimul an.

Citește și: Elena Merișoreanu, prima apariție tv de când s-a operat de urgență: „Am crezut că am cancer”

„Eu am ieșit foarte bine din spital, mulțumesc bunului Dumnezeu și medicilor de la Matei Balș, care m-au îngrijit extraordinar, nu numai pe mine, ci pe toată lumea. Îi prețuiesc pe medici pentru că fac eforturi ieșite din comun ca să salveze vieți. Dacă nu m-aș fi dus la timp la spital, și așa m-am dus foarte târziu, astăzi nu mai vorbeam, nu mai eram... Am făcut pneumonie cu 8% puțin, dacă mai stăteam...și am ieșit de la spital cu 0%, saturația 99...

Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva. Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc. Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul, dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul”, a spus ea la vremea respectivă.

Rocco Siffredi e al patrulea jurat în episodul 7 iUmor ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY