Elena Udrea a explicat ce înseamnă de fapt semnul cu degetul la nas. De la cine s-a inspirat fostul politician și de ce îl afișa

Elena Udrea a explicat ce reprezintă gestul cu degetul la nas cu care a fost văzută în mod repetat cu diverse ocazii, potrivit Adevărul. În cadrul unui interviu acordat din închisoare pentru un post de televiziune, aceasta a dezvăluit că s-ar fi inspirat chiar de la o renumită cântăreață.

Elena Udrea a mărturisit că gestul l-ar fi preluat de la un fost partener de la acea vreme, care i-ar fi zis că acest semn îl făcea și Celine Dion cu soțul ei și că înseamnă că este în siguranță în prezența lui:

„Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și reprezenta gestul pe care îl făcea Celine Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui.”, a explicat Elena Udrea, citată de sursa menționată mai sus.

„A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de «știu totul despre voi». Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei.”, a mai explicat Elena Udrea.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute, în primăvara anului trecut, potrivit sursei citate. Aceasta este deţinută în Penitenciarul Târgşor începând din luna iunie 2020, când a fost extrădată din Bulgaria, potrivit aceleași surse citate.

Elena Udrea, reacție din penitenciar la faptul că Delia nu își dorește copii

În timp ce unii o apreciază pentru sinceritate, alții au atacat-o dur pe Delia. Au existat foarte multe vedete care i-au dat dreptate în ceea ce privește motivul pentru care nu își dorește copii, dar și persoane care au „aruncat” cu mesaje răutăcioase.

Se pare că subiectul a ajuns și la urechile Elenei Udrea, care este încarcerată în prezent. Fostul politician a postat, la vremea respectivă, următorul mesaj pe Facebook:

„Un comentariu la subiectul de a face sau nu copii din perspectiva experienței mele personale. Dintotdeauna din adolescenta sau chiar mai devreme eu am susținut cu argumente multe ca nu vreau copii si m am dedicat carierei si timpul a trecut. Apoi mai mult pentru ca astrele s-au așezat așa, nu pentru ca eram eu convinsă, la 44 de ani a pasit in viata mea, Eva- Maria. Viata mea a fost fabuloasa, împlinita, realizată, spectaculoasa, speciala pana sa apara fetita mea. Dar acum, cu ea pot doar sa spun ca e infinit mai mult. De fapt, cred ca nici nu ar trebui comparate trăirile si viata unei femei înainte si dupa ce are un copil pentru ca sunt din alt registru, este altceva. Si eu credeam ca nu sunt făcută sa fiu mama ca majoritatea femeilor inainte sa devină. Acum insa stiu ca mama nu este despre abilitatea de a pune pempersi, sau despre a alege cea mai buna gradinita pentru copil. Mama este despre iubire, toata iubirea de care sunt in stare sa o dau si sa o primesc. Asa ca Delia are timp pentru a fi mama si cred ca ar fi o mama minunata si fericita, mai ales ca este preferata fetitei mele care ii fredonează toata ziua cântecele prin casa."

