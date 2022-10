Elena Udrea, reacție din penitenciar la faptul că Delia nu își dorește copii. Ce a spus fostul politician în mediul online

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și are o carieră care cu greu poate fi egalată. Cu toate acestea, mulți s-au întrebat de ce vedeta nu face un copil. Acum că răspunsul a venit, reacțiile celor care o apreciază și o cunosc s-au împărțit în două.

Elena Udrea, reacție din penitenciar la faptul că Delia nu își dorește copii

În timp ce unii o apreciază pentru sinceritate, alții au atacat-o dur. Au existat foarte multe vedete care i-au dat dreptate în ceea ce privește motivul pentru care nu își dorește copii, dar și persoane care „aruncat” cu mesaje răutăcioase.

Se pare că subiectul a ajuns și la urechile Elenei Udrea, care este încarcerată în prezent. Fostul politician a postat un mesaj pe Facebook:

"Un comentariu la subiectul de a face sau nu copii din perspectiva experienței mele personale. Dintotdeauna din adolescenta sau chiar mai devreme eu am susținut cu argumente multe ca nu vreau copii si m am dedicat carierei si timpul a trecut.

Apoi mai mult pentru ca astrele s-au așezat așa, nu pentru ca eram eu convinsă, la 44 de ani a pasit in viata mea, Eva- Maria. Viata mea a fost fabuloasa, împlinita, realizată, spectaculoasa, speciala pana sa apara fetita mea. Dar acum, cu ea pot doar sa spun ca e infinit mai mult. De fapt, cred ca nici nu ar trebui comparate trăirile si viata unei femei înainte si dupa ce are un copil pentru ca sunt din alt registru, este altceva. Si eu credeam ca nu sunt făcută sa fiu mama ca majoritatea femeilor inainte sa devină. Acum insa stiu ca mama nu este despre abilitatea de a pune pempersi, sau despre a a alege cea mai buna gradinita pentru copil. Mama este despre iubire, toata iubirea de care sunt in stare sa o dau si sa o primesc. Asa ca Delia are timp pentru a fi mama si cred ca ar fi o mama minunata si fericita, mai ales ca este preferata fetitei mele care ii fredonează toata ziua cântecele prin casa."

Cum a reacționat Gina Matache

Mama Deliei a susținut că fiecare e liber să facă ce își dorește, fără să fie judecat sau criticat. Mai mult decât atât, Gina Matache a mai dezvăluit că nu a vrut să fie neapărat bunică, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat datorită Oanei Matache are i-a dăruit 2 nepoți.

„Nu mă interesează să fiu neapărat bunică! Puteam să stau și fără să fiu neapărat bunică! Fiecare e liber să spună ce vrea! Mă deranjează oamenii care nu își văd de treaba lor. Atâta tot... fiecare aberează ce vrea! (...) Puteam să stau și fără să fiu bunică, că sunt, sunt, bine, mersi! Copiii trebuie să facă exact ce simt ei. Eu nu dau sfaturi. Copiii mei trebuie să își trăiască viața așa cum vor, cum le place și pe mine mă interesează să fie ele bine, fericite, așa cum vor ele.”, a povestit mama Deliei la Antena Stars.

De asemenea, Gina Matache a evidențiat că tot ce contează pentru ea e ca fiicele sale să fie bine și fericite. Aceasta a oferit o reacție dură și despre comentariile răutăcioase ce au apărut în mediul online în ceea ce privește acest subiect controversat.

