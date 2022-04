Elena Udrea, imaginea adorabilă cu fiica ei și cu tatăl acesteia. Cât de mare a crescut micuța

Elena Udrea a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o fotografie în care apare fiica ei alături de Adrian, iubitul acesteia. Micuța se face din ce în ce mai frumoasă, iar mama ei are grijă să se mândrească cu ea cu fiecare ocazie. De această dată, fotografia a fost realizată dimineața, când micuța abia s-a trezit din somn.

Elena Udrea s-a mândrit cu frumusețea fiicei sale pe rețelele de socializare, unde a publicat o imagine cu micuța la primele ore ale dimineții. În fotografia pe care ea a realizat-o a apărut și Adrian, tatăl micuței, cu care Elena are o relație de iubire de mai multă vreme. Cei doi s-au fotografiat împreună, într-un selfie, iar postarea a făcut înconjurul lumii virtuale.

Citește și: Elena Udrea, mesaj emoționant de ziua fetiței sale. Cât de mare a crescut

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează unul dintre cele mai sudate cupluri de la noi din țară, iar din rodul dragostei lor a venit pe lume micuța Eva Maria, cu ochii albaștri ca ai unui ocean. Frumoasa blonduță a crescut mult și seamănă din ce în ce mai mult cu mama sa.

Aceasta a primit zeci de mesaje de la fanii care i-au transmis multe mesaje de urare, dar și multe alte gânduri frumoase. Iată că, deși este o mamă discretă, Elena Udrea de această dată a împărtășit cu fanii o fotografie adorabilă cu fetița ei.

Elena Udrea a povestit, în urmă cu mai mult timp, despre clipele grele prin care a trecut când a fost despărțită de fiica ei, la câteva zile după ce a adus-o pe lume.

Citește și: Cât de mult a crescut fiica Elenei Udrea. Momentul înduioșător în care Eva Maria a fost filmată de mama ei: „Acasă la Sulina”

„Mult timp nu am putut să vorbesc despre momentul în care m-au luat de pe stradă de lângă un copil de zece zile, născut prematur. A rămas un copil care cu care bunica și tatăl nu știau ce să facă. Fără lapte, fără mamă… Și vreau să spun că o chestie care m-a marcat… Eu știam că, atunci când sunt mici, copiii au amintiri din viața intrauterină, însă a fost o chestie… Când putea să mă viziteze acolo unde eu eram, eu îi cântam o anumită melodie.

Avea o lună copilul și mult timp după aceea, și mare fiind, nu suporta să mă audă cântând. Când eu cântam, țipa și plângea să mă opresc, ea fiind pasionată de muzică. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă acum”, povestea Elena Udrea în urmă cu ceva vreme.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY