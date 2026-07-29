Ella Vișan nu a mai fost văzută în costum de baie. Imaginile postate de fosta concurentă de la Insula Iubirii au făcut valuri printre fanii emisiunii.

Cum arată Ella Vișan în costum de baie. Imaginile rare cu fosta concurentă i-au făcut pe fani să privească de două ori | Captură Instagram/Antena 1

Ella Vișan a renunțat complet la inhibiții și și-a afișat silueta într-o ipostază extrem de seducătoare. Fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a fost văzută des în costum de baie, așa că cele mai recente imagini vorbesc de la sine. Iată cum arată!

Citește și: Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

Cum arată Ella Vișan în costum de baie

Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a afișat, de-a lungul timpului, în diverse ipostaze, dar rar a apărut în costum de baie. De această dată, fosta concurentă și-a luat prin surprindere fanii, după ce și-a expus trupul într-un costum de baie negru format din două piese.

Articolul continuă după reclamă

Piesa vestimentară i-a lăsat la vedere abdomenul, dar și bustul generos. Dacă în trecut s-a confruntat cu probleme în urma operației pe care și-a făcut-o, acum, fosta concurentă de la Insula Iubirii pare a fi mândră de rezultat.

Citește și: Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit

Ce s-a întâmplat în familia Ellei Vișan după scena cu Teo din baie

Ella Vișan a revenit în atenția publicului după ce a apărut în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”, acolo unde a acceptat invitația de a se reîntâlni cu Teo, bărbatul alături de care și-a trăit povestea de dragoste în timpul sezonului 9.

Ella Vișan a fost una dintre cele mai comentate concurente ale sezonului trecut. Deși intrase în competiție alături de Andrei Lemnaru, cu care avea planificată nunta, aceasta s-a apropiat de ispita Teo și, în cele din urmă, a ales să plece din Thailanda alături de el. Momentele de apropiere dintre cei doi, inclusiv celebrele imagini din baie, au stârnit numeroase reacții în mediul online și au fost intens dezbătute de telespectatori.

În cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, Ella și Teo au retrăit cele mai importante momente din experiența lor. Cei doi au urmărit împreună imaginile difuzate în sezonul trecut, inclusiv scenele care au făcut înconjurul internetului și au generat un val de comentarii.

Deși mulți s-ar fi așteptat ca ea să fie afectată de reacțiile publicului, Ella a mărturisit că nu comentariile răutăcioase au fost cele care au durut-o cel mai mult. Cea mai mare suferință a venit din faptul că familia și persoanele apropiate au fost profund afectate de valul de hate apărut în mediul online.

„Sunt om care nu pleacă urechea la vorbele spuse așa, doar pe baza unor imagini sau a unor contexte care s-au văzut și s-au televizat. Cel mai greu mi-a fost hate-ul acesta pe care familia mea și apropiații mei n-au știut să-l gestioneze. Și vedeam că pe ei îi afectează și automat, știind că nu pot să opresc, că era ceva imposibil să opresc sau să le iau accesul la online. Mi-a fost greu acest lucru”, a declarat Ella Vișan.

Fosta concurentă a explicat că, deși și-a asumat deciziile luate în cadrul emisiunii și a încercat să privească înainte, părinții și apropiații săi au resimțit mult mai puternic presiunea venită din partea celor care au judecat-o în spațiul public. Comentariile și mesajele negative au avut un impact considerabil asupra familiei sale, care nu era obișnuită cu expunerea mediatică.

În ciuda tuturor încercărilor, Ella spune că experiența a făcut-o mai puternică și a învățat să nu se lase influențată de opiniile venite din partea persoanelor care nu îi cunosc povestea.