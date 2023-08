Elton John a ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă în aceste momente cu artistul în vârstă de 76 de ani

Elton John, victima unui accident casnic petrecut duminică seară la Nisa, a fost internat în spitalul din Monaco, potrivit Var Matin. Cântăreţul este uşor rănit, potrivit cotidianului regional.

Elton John deţine o vilă la Mont-Boron, pe dealurile din Nisa, şi este un vizitator regulat al regiunii de aproximativ 15 ani. Oraşul Nisa l-a făcut chiar cetăţean de onoare în 1997.

Sir Elton John s-a întors acasă după ce a petrecut noaptea la spital, după ce a căzut în vila sa din Nisa. Cântărețul, în vârstă de 76 de ani, a fost dus la secția de ortopedie a centrului medical Princess Grace din Monaco, unde a fost tratat pentru răni ușoare.

Sir Elton a fost admis „în urma unei derapaje ieri la casa lui din sudul Franței”, a confirmat un purtător de cuvânt pentru BBC News.

„Elton a vizitat spitalul local ca măsură de precauție”, a continuat el.

„În urma controalelor, a fost imediat externat în această dimineață și acum s-a întors acasă și e sănătos”.

Sir Elton și-a petrecut vara în Franța alături de soțul său David Furnish și de cei doi fii ai lor, după ce și-a încheiat lungul turneu Farewell Yellow Brick Road în iulie.

Îndrăgitul cântăreţ britanic şi-a încheiat cariera de 50 de ani la începutul lunii iulie. Turneul său de adio a generat încasări de peste 900 de milioane de dolari, fiind cel mai profitabil din istorie.

De atunci, el a fost văzut la Allianz Riviera din Nisa, nu pe scenă, ci în tribune, asistând la un concert al lui The Weeknd.

Povestea de dragoste dintre Elton John și prima soție, Renate Blauel

Renate Blauel, fostă însoţitoare de zbor, a început să lucreze ca inginer de sunet la un studio de înregistrări din Londra la începutul anilor 1980, fiind creditată pe albume ca „Rio” al Duran Duran şi „Hysteria” al The Human League.

L-a cunoscut pe Elton John în 1983, când el înregistra albumul „Two Low For Zero”, pe care sunt incluse single-urile „I'm Still Standing” şi „I Guess That's Why They Call It The Blues”. Anul următor, ei s-au căsătorit în Australia.

Au divorţat în 1988. Elton John, care declarase în 1976 pentru revista Rolling Stone că este bisexual, a revenit şi a spus că se simte „chiar confortabil să fie homosexual”. După divorţ, ea a stat departe de presă, iar muzicianul s-a căsătorit în 2004 cu David Furnish, pe care l-a cunoscut la începutul anilor 1990 şi cu care are doi copii.

Elton John a vorbit în mai multe rânduri despre „o vină uriaşă şi regret” pentru durerea pe care a provocat-o.