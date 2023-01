Elwira, Mihai Petre și cele două fiice ale lor au ajuns la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă întreaga familie

Elwira și Mihai Petre au un început de an cum nu se poate mai rău. Aceștia au ajuns la spital, alături și de cele două fiice, chiar din primele zile ale lui 2023. Potrivit declarațiilor coregrafului, întreaga familie s-a simțit rău și împreună au hotărât să meargă la doctor pentru a afla despre ce este vorba.

Motivul pentru care Elwira și Mihai Petre au ajuns la spital. Și cele două fiice ale cuplului au probleme de sănătate

Într-un clip postat pe Instagram, Mihai Petre a dezvăluit că atât soția sa, cât și cele două fiice ale lor, Catinca și Ariana, se confruntă cu probleme de sănătate. În imagini, toți cei patru poartă măști, aflându-se pe holul unui spital.

Potrivit declarațiilor coregrafului, întreaga familie este suspectă de gripă și nu se simt deloc bine. Mai mult, el a tras un semnal de alarmă asupra faptului că în farmacii nu se mai găsesc medicamentele necesare și a ținut să îi avertizeze, astfel, pe urmăritorii lui să aibă grijă de ei.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a spus Mihai Petre, pe Instagram.

De asemenea, acesta i-a mai întrebat pe internauți dacă s-au confruntat cu această problemă și dacă au găsit tot ce aveau nevoie.

Ce face Mihai Petre, în fiecare zi, pentru fiicele sale: „Este scopul meu”

Mihai Petre și Elwira sunt câștigătorii sezonului patru de la Asia Express, obținând marele premiu. Faptul că sunt un cuplu unit, asta s-a văzut pe parcursul călătoriei. Într-un interviu acordat pentru Ego.ro, Mihai Petre nu exclude ideea de a mai avea proiecte profesionale împreună.

„Plecând nu știu dacă prea curând, dar sper să existe proiecte pentru noi pentru că ne simțim foarte bine împreună. Credem puternic în forța cuplului și cred că acesta este un subiect care ar trebui să fie din ce în ce mai prezent. În general, este o energie aparte și o forță aparte a cuplului care de cele mai multe ori duce la lucruri bune. Deci, sper ca, în curând, să facem din nou un proiect împreună”, a povestit el.

Mihai Petre este, cu adevărat, un părinte împlinit și, dacă ar fi să le implice într-un astfel de show important, preferă să le lase pe Catinca și pe Ariana să-și trăiască copilăria.

„Asta s-ar putea să fie dificil pentru că preferăm să le lăsăm să se joace, să se bucure. Vor avea timp de proiecte mai încolo. În Asia, cu copiii, asta da, poate că e o idee pentru producătorii Asia Express. S-ar putea să iasă foarte interesant”, a explicat campionul la dans.

