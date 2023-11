Ema Karter, românca vedetă de filme pentru adulți, părăsește România! Ce i s-a întâplat de a luat o astfel de decizie

Miruna Milu, cunoscută sub pseudonimul său de scenă drept Ema Karter, a decis să părăsească România pentru a se stabili în Statele Unite ale Americii. Ce a motivat-o pe actrița de filme pentru adulți să ia această decizie.

Actrița de filme pentru adulți a dezvăluit că are în plan să părăsească România și să se mute în Los Angeles unde are în plan să câștige în jur de 100.000 de euro pe lună pentru activitatea pe care o prestează, o sumă ce pare să o motiveze să ia o astfel de decizie radicală.

Ema Karter vrea să se mute din România și are în plan să devină din ce în ce mai cunoscută pentru a câștiga și până la 100.000 de euro

Mai mult decât atât, e conștientă de cheltuielile uriașe ale unei vieți în SUA. O prietenă a sa cheltuiește în jur de 20.000 de dolari pe lună doar pe chirie. Ema Karter, fosta concurentă de la iUmor, intenționează, însă, să-și găsească o locuință de închiriat într-o zonă de prestigiu din Los Angeles, unde costurile de locuit sunt substanțiale dar nu chiar de 20.000, ajungând până la 8.000 de euro lunar.

"Îmi pregătesc de ceva timp mutarea, mi-am pregătit actele, am totul gata. În luna ianuarie mă mut din țara, voi merge la Los Angeles. Nu am nimic să mă țină aici în afară de mama și tatăl meu, pisica o pot lua cu mine. La familie am să vin în vizită. M-am gândit că așa ar fi cel mai bine! Aici în România nu am ce face, job-ul meu nu are viitor aici. Aproape mi-am aranjat lucrurile și acolo. Este foarte greu să îți găsești o locuință acolo. Vreau să locuiesc într-o zonă bună. America este destul de periculoasă, am nevoie să locuiesc într-o zonă bună. Chiriile sunt extrem de mari în America. Am un prieten care are o casă închiriată în Los Angeles și plătește 20.000 de dolari pe lună. Eu îmi voi închiria un apartament, costul acestuia este de 7.000-8.000 euro pe lună, însă colaborările și banii pe care îi fac acolo sunt mult mai mulți. Estimez că a putea câștiga în jur de 100.000 de euro pe lună, din care aș putea rămâne cu 60.000 de euro, pentru că 40% sunt taxele. În România câștig cam jumătate din acest bani.", a declarat Ema Karter, potrivit SpyNews.ro.

"Încă un factor care a contribuit la plecarea mea, este faptul că alte fete din România care lucrează în același domeniu, sunt foarte răutăcioase. Plătesc persoane să facă rau, să închidă conturi de Instagram, de Tiktok, să șteargă postări. Prefer să evit asta, să nu mă considere nimeni o concurență, eu vreau să fiu singura mea concurență, să fiu cea mai bună variantă a mea. Nu am cum să avansez în România, de fiecare dată am să mă lovesc de răutatea altor persoane", a mai spus acesta.

