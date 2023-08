Celebra actriță de filme pentru adulți, Jenna Jameson, s-a pozat în pat cu soția sa. Imagini din intimitatea casei celor două

Jenna Jameson, fosta actriță de filme pentru adulți, și-a schimbat viața și s-a căsătorit cu o femeie în luna mai a acestui an. Blonda cunoscută pe tot mapamondul pentru cele mai fierbinți scene se iubește cu Jessi Lawless, alături de care s-a fotografiat, recent, în intimitatea dormitorului.

Jenna Jameson, în vârstă de 49 de ani, și soția sa Jessi Lawless în vârstă de 40 de ani, trăiesc o poveste de iubire de mai bine de un an. Cele două s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare și au format o legătură, care în cele din urmă a dus la căsătorie.

Jenna Jameson și Jessi Lawless, imagini incendiare din dormitor

Fosta actriță de filme pentru adulți a decoperit-o pe actuala sa soție pe TikTok. Lawless este originară din Alabama și a crescut într-un oraș mic înainte de a se muta în Florida când avea 17 ani. A locuit acolo timp de 22 de ani înainte de a se muta în Las Vegas, unde locuiește în prezent împreună cu soția ei.

Înainte de a se muta în Las Vegas, Lawless - supranumită "Flawless Lawless" - a lucrat ca frizer în Cocoa Beach, unde și-a folosit în parte meseria pentru a organiza evenimente caritabile. Pe lângă munca de frizer, ea este gazda propriului podcast (intitulat "Born Lawless") și este coproprietar al Savage Sip Coffee.

Lawless și Jameson au hotărât să-și unească destinele. Momentul cererii în căsătorie a avut loc în dormitor: "Stăteam în pat și vorbeam, iar eu aveam inelul, aveam inelul de un minut", a povestit Lawless - care a cerut-o în căsătorie pe Jameson.

"Am băgat mâna în noptieră și l-am scos și am mers spre partea ei de pat și m-am pus în genunchi și i-am spus că este cea mai incredibilă femeie pe care am întâlnit-o vreodată și că nu mă pot gândi la nimic mai bun decât ca ea să fie soția mea", și-a amintit ea.

Jameson intenționează să ia în mod legal numele de familie al soției sale.

