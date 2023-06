Emilia Ghinescu a ajuns aproape de nerecunoscut! Cum a reușit interpreta de muzică populară să cântărească 45 de kilograme

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai cunoscute inteprete de muzică populară de la noi din țară, iar pe lângă talentul muzical, artista a devenit extrem de apreciată și pentru felul în care a ajuns să arate.

Ca urmare a antrenamentelor intense de fitness, aceasta a reușit să slăbească considerabil, având acum un corp bine tonifiat și armonios. Cu toate acestea, sportul nu este singurul secret pentru trupul de vis al talentatei blondine.

Iată ce a spus Emilia Ghinescu despre metoda care i-a adus silueta în acest punct!

Cum a ajuns Emilia Ghinescu să cântărească 45 de kilograme: „Nu mai pot să mănânc acum”

Emilia Ghinescu a ajuns la 45 de kilograme și este de nerecunoscut. Însă, se pare că metoda pe care a ales-o interpreta de muzică populară nu este deloc una sănătoasă, tocmai ea dând de înțeles că a primit semnale de alarmă de la apropiați. Cu toate acestea, nu s-a lăsat până nu și-a atins obiectivul.

Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, interpreta de muzică populară a vorbit deschis despre cum a reușit să slăbească până la 45 de kilograme:

„Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea, de la 50 de kilograme, am scăzut la 48 de kilograme și după aceea, de la 48 de kilograme la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice, adică cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult. Iar eu nu mai pot să mănânc acum, adică dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast.”, a mărturisit Emilia Ghinescu pentru Antena Stars.

Emilia Ghinescu spune că toată viața ei a ținut diete: „M-am înfometat!”

Artista muzicală a mai adăugat că toată viața ei a fost într-un regim alimentar continuu:

„Toată viața mea am ținut regim, am fost într-o continuă dietă, reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 de kilograme și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da!”, a mai adăugat Emilia Ghinescu pentru sursa citată mai sus.

Întrebată dacă aceasta este pentru ea greutate ideală, Emilia Ghinescu a răspuns afirmativ. Totuși, artista a dat de înțeles că partenerul ei îi cam atrage atenția că este cam prea slabă acum:

„Da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă. Am intrat în faza aia în care și antrenorul și toată lumea îmi spune că trebuie să mănânc ca să pun masă musculară. (...) Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă, foarte slabă și spune că vrea să mă îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani.”, a mai precizat Emilia Ghinescu pentru Antena Stars.

