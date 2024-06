Emma Răducanu, dezvăluiri incredibile din copilăria ei: „Tatăl meu m-a obligat să joc tenis. Nu aveam voie să am un iubit”

Într-un interviu recent, Emma Răducanu a dezvăluit detalii neașteptate din copilăria ei. Iată ce a spus despre părinții săi și ce impact a avut educația primită asupra carierei de sportiv!

Emma Răducanu a cucerit inimile fanilor sportului alb în urmă cu trei ani, după victoria sa spectaculoasă de la US Open 2021. Acum, jucătoarea de tenis i-a uimit pe oamenii din toate colțurile lumii, după ce a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate din copilăria ei. Iată declarațiile!

Emma Răducanu a vorbit despre copilăria ei: „Părinții mei sunt atât de insistenți”

Într-un interviu pentru The Times, Emma Răducanu, sportiva cu un tată român și o mamă din China, a dezvăluit că părinții ei au obligat-o să își dedice viața tenisului, dictându-i mișcările atât în carieră, cât și în viața personală.

„La început, tatăl meu m-a obligat să mă apuc de tenis. Nu mi-a plăcut, dar apoi, pe măsură ce am crescut și tenisul a devenit o prioritate, m-am forțat. Parinții mei sunt atât de insistenți. Când eram mai mică, erau chiar mai mult decât acum. Au ajuns la un punct în care îmi spun ce cred ei că este mai bine, dar își dau seama în cele din urmă că, cu cât insistă mai mult, cu atât mai mult mă voi împotrivi. Am văzut oameni grozavi cu care jucam la juniori care aveau părinți mult mai îngăduitori, care spuneau: <<Nu-i nimic dacă pierzi>>, iar acei jucători nu mai joacă tenis, așa că nu dau vina pe părinții mei pentru asta.”, a spus Emma Răducanu, într-un interviu pentru The Times, citată de digifm.ro.

Emma Răducanu: „Eram plină de resentimente”

Cu toate că a simțit resentimente față de presiunea făcută de părinții ei, Emma Răducanu a subliniat că aceste sacrificii au fost esențiale în formarea sa ca sportiv de performanță.

„Părinții mei se opuneau ferm ideii de a avea iubiți, credeau că este împotriva pregătirii mele. Nu aveam voie nici măcar să ies cu prietenele mele. Eram plină de resentimente. Dar asta m-a făcut să fiu foarte încrezătoare și să mă simt foarte bine în propria mea companie, ceea ce este, de asemenea, un mare punct forte. Am fost foarte norocoasă să fiu crescută în acest mod. M-am confruntat cu o mulțime de provocări, dar mama mi-a insuflat de mică rezistența, iar aceasta este probabil cea mai mare calitate a mea, indiferent cât de rău merg lucrurile. Îmi amintesc toate momentele din trecut în care m-am simțit foarte deprimată sau tristă, iar faptul că știu că am ieșit din ele îmi dă încredere, face ca acele victorii să fie mult mai dulci. Dacă ar fi avut parte de o călătorie ușoară, nu ar fi însemnat atât de mult. Cred că este o nebunie ceea ce fac jucătorii de tenis. Trecem prin toată această durere și suferință doar pentru 30 de secunde la final, dacă câștigăm. Este masochism într-un fel, dar merită din plin.”, a mai spus Emma Răducanu, mai transmite sursa citată.

Emma Răducanu ocupă locul 209 în clasamentul WTA şi a fost cel mai sus pe locul zece, pe 11 iulie 2022. În 2024, britanica a înregistrat nouă victorii și șapte înfrângeri. De asemenea, a adunat patru milioane de dolari doar din premiile din tenis.

