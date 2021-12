EXCLUSIV. Dan Negru,detalii din culisele Revelionului Starurilor 2022 – Războiul Generaţiilor. Ce spune prezentatorul

Pentru al 22-lea an consecutiv, în noaptea dintre ani, Dan Negru îi invită pe telespectatori să demaşte distracţia, începând cu ora 22:00, la Antena 1.

Zeci de vedete îndrăgite, măști spectaculoase în spatele cărora se ascund celebrități din diverse domenii, muzică pentru toate gusturile și multă voie bună sunt ingredientele unui spectacol strălucitor, la Revelionul Starurilor 2022 – Războiul Generaţiilor.

„Încerc ca anul acesta să aduc aceeași normalitate din fiecare an, să fiu reperul neschimbat al nopții de Revelion!”, a declarat amfitrionul show-ului de la Antena 1, Dan Negru.

Revelionul Starurilor 2022, show-ul incendiar pentru petrecerea dintre ani

Anca Ţurcaşiu, Loredana, Maria Dragomiroiu, Dorian Popa, Selly, Monica Anghel, Alina Puşcaş, Maria Cârneci, Iuliana Beregoi, Cuza, Ana Baniciu, Alex Velea, Crina Matei, Cătălin Moroşanu, Giani Kiriţă, Vali Vijelie, Claudiu Bleonţ sunt doar o parte dintre vedetele care vor urca pe scena Revelionului lui Negru, fie pentru a ghici cine se ascunde în spatele măștilor, fie pentru momente artistice pe gustul celor aflați în fața micilor ecrane, în noaptea dintre ani.

Una dintre surprizele Revelionului 2022 va fi momentul special oferit de maestrul Gheorghe Zamfir, care a acceptat invitaţia lui Dan Negru de a-i fi alături în cadrul spectacolului de la Antena 1.

Momentele speciale ale nopții dintre ani vor fi cele dedicate măștilor, artiștii din platou urmând să ghicească cine se ascunde în spatele lor, cu ajutorul indiciilor oferite de Dan Negru. Cu ajutorul măștilor, la Revelionul Starurilor 2022 vor veni personaje diverse, de la Regela Maimuţelor, la Maestrul Levitaţiei, Omul Apocalipsei, Gia din Madagascar, Zeus şi până la celebra Păpuşă inspirată din filmul care a facut înconjurul planetei – Squid Game. La miezul nopţii, Dan Negru îi va invita telespectatori la un recital live susţinut de Loredana şi orchestra Agurida.

Ce personalități se ascund în spatele impresionantelor măști, telespectatorii vor descoperi vineri, 31 decembrie, de la ora 22:00, la revelionul Antenei 1 prezentat, pentru al 22-lea an consecutiv, de Dan Negru. Revelionul Starurilor 2022 – Războiul Generaţiilor va putea fi urmărit și pe antenaplay.ro.

Într-un interviu în exclusivitate, Dan Negru a dezvăluit mai multe detalii despre revelionul din acest an.

Interviu în exclusivitate cu Dan Negru, prezentatorul Revelionului Starurilor 2022

1. Revelion 2022, dar și cel de-al 22-lea revelion organizat de tine. Cum vezi semnificația acestor cifre, mai ales ca este al doilea an in care organizezi show-ul in pandemie?

Dan Negru: Nu m-am gândit niciodata la simetria cifrelor, pentru că nu e un subiect pe care să-l stăpânesc în vreun fel. Dar cred că exista și în cifre un adevăr. Nu am simțit pandemia în programul de revelion, mai ales că am respectat absolut toate normele impuse. Măcar atât sa putem oferi câteva ore, de revelion, senzația că totul e ca înainte.

2. După 22 de ani, mai ai emoţii atunci când numeri ultimele secunde din anul care stă să treacă?

Dan Negru: Da, am mari emoții. Când n-o să le mai am, mă las. E un job al emoțiilor și nu al câştigurilor materiale. Dacă scoți emoția din job, nu mai rămâne nimic.

3. Ai un mesaj inedit prin care să dai un suflu nou oamenilor, la inceput de an, în aceste vremuri incerte?

Dan Negru: Sunt pesimist in legătura cu vremurile, sunt tot mai mulţi nepricepuți în funcții in toată lumea și pe mâna lor mergem. Așa că, n-am speranțe, dar aștept să ne crească copiii și generația lor poate să readucă speranțele.

4. Care va fi cel mai important moment, cea mai frumoasă surpriză, pentru public, in cadrul show-ului?

Dan Negru: Sunt multe, e greu să aleg una anume. Fiecare an a avut câte o surpriză wow, dar fiecare se regăsește în câte ceva. Așa am sperat noi.

5. Câţi artişti îţi vor fi alături în noaptea dintre ani şi care crezi că va fi cel mai aşteptat moment al serii?

Dan Negru: Vor fi peste 120 de artiști și cred ca cel mai așteptat moment e minutul de dinainte de ora 24. Atunci când se schimbă anul. La mulţi ani 2022!

