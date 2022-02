Experiența traumatizantă pe care fosta asistentă tv, Ana Maria Mocanu, a trăit-o de curând. Ce i s-a întâmplat în aeroport

Fosta asistentă tv, Ana Maria Mocanu, a avut parte de o experiență marcantă în Anglia, unde a fost nevoită să stea mai mult decât și-a plănuit. Aceasta a ajuns în aeroport, unde trebuia să ia avionul spre România, însă a avut parte de un adevărat haos despre care a vorbit la Antena Stars.

Ana Maria Mocanu a avut parte de o experiență neașteptată în aeroport în Anglia. Ce a povestit

Ana Maria Mocanu a vorbit deschis despre o situație în care a fost implicată în Marea Britanie, unde a fost nevoită să popoească mai multe nopți, deși își achitase biletul pentru întoarcerea în România.

„A fost coșmarul vieții mele. Am stat trei zile plecată, în condițiile în care trebuia să stau doar o zi, pentru că a fost o problemă cu zborul. Am fost în aeroport cu două ore înainte de check-in, am făcut toate formlitățile, mi-au luat bagajele, mi-au spus că o să-mi găsească un loc în avion, am plătit o sumă pentru un bagaj extra. Totul ok, bagajul a urcat în avion, în schimb mie nu mi-au găsit loc în zborul respectiv”, a povestit Ana Maria Mocanu.

Iată că, deși bagajul ei a fost trimis în România, ea a rămas în Anglia.

„Bagajul meu a fost trimis la Craiova, eu nu am mai zburat. Eu nu înțeleg cum îți preia cineva bagajul, ți-l duce într-o altă țară și pasagerul nu. Nu mi-au oferit foarte multe explicații, nici nu mi-au decontat hotelul și nici nu mi-au dat alt zbor înapoi. Totul a fost pe cheltuiala mea”, a mai explicat fosta asistentă TV, potrivit spynews.ro.

Cum a reacționat Ana Maria Mocanu când a fost cerută în căsătorie pe Instagram

Fosta asistentă TV este o persoană glumeață și plină de viață, motiv pentru care întrebarea bărbatului nu a deranjat-o. Mai mult decât atât, Ana Maria Mocanu s-a amuzat copios și i-a oferit un răspuns politicos.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cererea în căsătorie, viața amoroasă și despre faptul că este curtată de foarte mulți admiratori. De asemenea, aceasta a dezvăluit faptul că nu are un iubit.

„M-a amuzat faptul că am fost cerută în căsătorie printr-un mesaj pe Instagram. Primesc des astfel de mesaje. Nu este singurul. Zilnic primesc două, trei cereri în căsătorie. Bineînțeles, mă amuză și nu le dau curs, pentru că online nu voi ajunge să mă căsătoresc vreodată.”, a spus ea, la Antena Stars.

„Vorbesc cu oameni care mă complimentează zilnic, oameni care mă apreciază, dar cu un bărbat anume, nu. În momentul de față nu sunt implicată în nicio relație, dar nici nu spun „nu” pe viitor. Îmi doresc un om bun, blând, sensibil, un om cu simț al umorului, un om cerebral, un bărbat singur cu care să pot întemeia o familie și o relație frumoasă, dar asta numai în momentul în care voi găsi persoana potrivită și de care mă voi îndrăgosti. Atât eu, cât și el. Să ne îndrăgostim reciproc. Important este să fim pe aceeași lungime de undă și să ne susținem reciproc.”, a mai adăugat ea.

