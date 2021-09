Ana Maria Mocanu, despre cel mai mare regret din viața ei. Cum mai arată acum vedeta

Ana Maria Mocanu, fosta asistentă tv de la Capatos, arată total diferit față de cum o știam cu toții. Are grijă mare de silueta ei, dar și de ce mănâncă. Face sport și are întotdeauna timp pentru sală. Însă aceasta suferă dintr-un anumit punct de vedere.

Ana Maria Mocanu, regretul neștiut de public. Ce și-ar fi dorit foarte mult fosta asistentă tv

Ana Mocanu s-a făcut remarcată în urmă cu mai mulți ani în cadrul emisiunii de noapte a lui Dan Capatos, loc unde ea și-a început cariera în televiziune, în rolul de asistentă tv. Anii au trecut, iar frumoasa vedeta păstrează în suflet un regret pe care nu mulți îl cunosc.

Iată ce declarații a făcut ea la Antena Stars:

„ Am 34, nu vreau să mint. Regretul meu este că nu am o familie și că nu am reușit să-mi construiesc familia mult dorită, un copil. Noi suntem trei copii la părinți, trei fete, mami ne-a făcut devreme, la 18 ani, adica pe mine. E regretul meu mare că nu am o familie, dar nu e timpul pierdut. M-am concentrat foarte mult pe afacere. Dar dacă voi găsi bărbtul potrivit cu care voi avea înțelegere și iubire, cu siguranță că voi intra in biseră, să fiu mireasă, să fiu mamă, îmi doresc.

Am iubit în trecut și am fost iubită, sentimentul a fost reciproc. Așa a vrut Dumnezeu, poate mi-a pregătit o poveste de viață cu altcinvea și poate din motivul ăsta nu s-a finalizat cu căsătorie. Regret nu că pe unii i-am expus și că sunt mai naivă și am încredere în oameni. Dacă nu m-am schimbat până la vârsta asta, nu știu dacă mă voi mai schimba. Cred că trebuie să iau oamenii ca atare și să nu mă mai implic atât de mult”, a declarat frumoasa vedeta.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Ana Maria Mocanu

Ana Maria Mocanu este mereu cu zâmbetul pe buze și face spectacol cu aparițiile sale din mediul online, însă la începutul anului și-a îngrijorat cei 56.100 de urmăritori cu un Instastory în care le mărturisește problema de sănătate cu care se confruntă.

Fosta asistentă TV le-a spus prietenilor săi virtuali că i-a apărut la mâna stângă un chist sinovial, de care nu știe cum să scape și din acest motiv le-a cerut o părere celor care s-au mai confruntat cu așa, acum ceva vreme.

"Îmi doresc o familie, îmi doresc și doi copii. Mă concentrez destul de mult pe proiect, iar când o să întâlneasc persoana potrivită o să îmi dau seama, pentru că o să se simtă chimia, care este foarte importantă pentru mine.", a dezvăluit Ana Maria Mocanu despre planurile sale de viitor, în urmă cu mai multe luni la XNS, emisiune prezentată de Dan Capatos.