Femeia care l-a cucerit pe Novak Djokovic. Cat de frumoasă este Jelena și cum impresionează în costum de baie

Now we are at the stage where he wants to capture the moment the way he sees it lol. I’m the prettiest mommy when he photographs me! I come in parts and pieces in these pics, good luck recognizing me 😂📸🌞🦖 #paparazzi Stefi je sada u fazi kada on želi da slika, a ne da ga samo mi slikamo. Uvek je on bio zvezda, a sada želi malo da i on drži kameru. Kada on slika mamu, mama je najlepša na svetu! Doduše, možete da vidite samo neke delove mene jer on kad slika, baš slika prst, ruku, jednu nogu, pesak... i tako 😂 🦕#detinjstvo #blagoslov

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Aug 17, 2018 at 7:41am PDT