Fiica cea mică a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a topit inimile spectatorilor la un eveniment. Micuța a defilat pe podium

Iris, fiica cea mică a Gabrielei Cristea, a topit inimile celor care au privit-o la un eveniment. Îndemnată de părinții ei, micuța a avut curajul să improvizeze o prezentare de modă.

Gabriela Cristea a mers la un eveniment alături de soțul ei și cele două fiice. La un moment dat, tatăl micuțelor a glumit cu Iris să defileze pe podium, iar fetița și-a exprimat dorința de a răspunde afirmativ provocării.

Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii și-a încurajat și ea fiica să defileze pe podium și a filmat momentul pe care l-a și postat pe rețelele sociale.

Cum au surpins-o Gabriela Cristea și Tavi Clonda pe fiica lor cea mică

„Iris vrea să meargă pe podium. Eu am glumit, dar ea o ia în serios! Hai, tati! Bagă o tură”, a îndemnat-o Tavi Clonda pe fiica sa.

Fetița a mers încrezătoare pe podium, iar cei prezenți au privit-o zâmbind.

„Iris-Prima oara pe un podium de modă!”, a scris Gabriela Cristea în drepul imaginilor de pe rețelele sociale.

La finalul defilării Iris și-a îmbrățișat zâmbitoare mama.

Cum le cheamă, de fapt, pe fetițele Gabrielei Cristea și Tavi Clonda. Ce semnificație au cele trei nume ale micuțelor

Gabriela Cristea, vedeta cunoscută de la Antena Stars, și-a îndeplinit visul de a deveni mamă la vârsta de 43 de ani, când a adus pe lume prima ei fetiță. Câțiva ani mai târziu, a fost din nou binecuvântată cu o a doua fetiță, completând astfel familia lor. Acei doi îngerași aduc o mare fericire părinților lor, dar mai puțini cunosc detaliile speciale legate de numele lor.

Ambele fetițe au primit trei prenume în certificatele de naștere, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și alege preferința în ceea ce privește numele cu care vor fi chemate pe viitor. Recent, Gabriela Cristea a dezvăluit numele frumoaselor ei fiice și povestea din spatele alegerii lor.

Bella Victoria Margo este primul nume al primului copil al cuplului. Acest nume special a fost ales cu mare dragoste și grijă.

”Noi suntem niște nebuni. Pe prima copilă o cheamă Bella Victoria Margo și pe a doua Teea Iris Selena. Sunt niște nume pe care nu le întâlnești foarte ușor, dar în același timp eu am chestia asta cu numele… Mi se pare că numele poate să te definească și să îți dea un sens în viață și am zis că le dăm mai multe ca să își aleagă ele. Poate Victoriei nu o să îi mai placă să i se spună Victoria și o să vrea să își spună Margo”, a spus Gabriela Cristea, potrivit ego.ro.

Cel de-al doilea copil al cuplului, Teea Iris Selena, are și ea un nume plin de semnificație.

”Lui Tavi îi plăcea foarte mult numele Bella și era o piesă la momentul ăla cu Bella și mi-o tot cânta el mie și a zis uite mi-ar plăcea să o cheme Bella. Și am zis că dacă tu vrei Bella haide să îi punem numele așa. Victoria mi-am dorit eu foarte mult, așa am simțit eu. Iar Margo… Tavi a avut o relație foarte specială cu bunica lui pe care o chema Margareta și pentru că Margareta nu e așa sonor am zis haide să îl stilizăm puțin. La Iris, numele Teea a fost ales de Tavi, i-a plăcut lui și Selena l-am ales eu pentru că în momentul în care am rămas însărcinată am văzut o stea căzătoare și am zis că ea atunci a venit către noi. Că steaua aia căzătoare a fost ea, că eu nu știam că sunt însărcinată și am aflat în dimineața următoare și atunci am zis că trebuie să îi dau un nume și ceva așa cu stele și nu puteam să îi pun numele Stela sau Steluța și atunci am găsit Selena. Deci una este prințesă sau regină și una zeiță, toate numele lui Iris sunt de zeiță”, a mai mărturisit Gabriela Cristea.