Tavi Clonda era cu altă femeie când s-a îndrăgostit de Gabriela Cristea. Ce a spus despre începutul relației cu prezentatoarea

Tavi Clonda a dezvăluit că era implicat într-o altă relație când s-a îndrăgostit de Gabriela Cristea. Iată ce detalii inedite a oferit soțul prezentatoarei despre începutul relației lor!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de un deceniu, devenind soț și soție în anul 2015, cu toate că nimeni nu le dădea vreo șansă. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, acolo unde ea era prezentatoare, iar el cânta alături de o formație.

Tavi Clonda a dezvăluit că Gabriela Cristea l-a așteptat o vreme până când el și-a rezolvat situația amoroasă.

Tavi Clonda spune că avea altă relație când s-a îndrăgostit de Gabriela Cristea

Tavi Clonda a dezvăluit că atunci când s-a îndrăgostit de Gabriela Cristea era într-o relație cu o altă femeie. Artistul a adăugat că povestea de iubire cu prezentatoarea TV a început abia în momentul în care și-a pus la punct situația amoroasă.

„O lună și ceva până ne-am dat seama că ar putea fi ceva, după a mai durat, că nu s-a întâmplat așa. Eu aveam o poveste cu fosta mea iubită, de care nu mă despărțisem. Păream eu băiat rău, dar eram corect. Nu pot să o încurc pe fata asta până nu mă despart de fosta mea prietenă. Am plecat de ziua mea, nu i-am spus Gabrielei, nu aveam cum, adică i-am spus că plec, dar nu i-am spus că plec cu fosta. Până la urmă i-am spus: <<Băi, eu de asta tot stau înapoi, pentru că nu am încheiat>>. Ea nu mă întreba cu cine sunt, noi nu ne întrebam.”, a spus Tavi Clonda într-un podcast, citat de Viva.

Tavi Clonda a dezvăluit că nu și-a dorit o familie până la Gabriela Cristea

Tavi Clonda a mai adăugat că el și Gabriela Cristea au început relația cu pași mici.

„Beam o cafea, nu începusem așa, ne vedeam, dar nu prea ne vedeam singuri așa. Ca adolescenții ăia, am ținut-o de mână, la noi așa a fost, alte două, trei zile am pupat-o pe obraz, a cincea am pupat-o pe guriță. Nu m-am grăbit deloc, nici eu, nici ea. Am zis că dacă încep ceva măcar să știu că s-a terminat ce s-a terminat, nu le suprapun că dau și rău. Am 20 de ani? Să zic am fost și cu aia, sunt și cu aia acasă. Am trecut de alea, le-am făcut, mi-au ajuns. Până la urmă i-am spus: <<Nu a plecat domnișoara de la mine, nu are unde să se mute>>. Erau niște situații. S-a bucurat foarte mult că am fost cinstit, după s-a terminat cu fosta mea și am început o poveste frumoasă de dragoste.”, a continuat el, potrivit Viva.

Tavi Clonda ș-a adus aminte cu nostalgie de primul lor sărut, ”furat” în culise. Artistul a mai dezvăluit că până la Gabriela Cristea nu și-a dorit să întemeieze o familie cu vreo femeie.

„Ne uitam cum suntem îmbrăcați, ne pregăteam să intrăm în direct. Și ne-am uitat unul la altul și… ăla a fost un prim sărut așa, de o secundă două.(…) Furat așa, ca de copiii. Din ăla sincer. Ascuns așa, că nu știa nimeni atunci, nu voiam să afle presa, mă rog, a fost o perioadă în care nu ne-am ascuns, dar ne-am ferit. Până la Gabriela nu mi-am dorit familie, copii, pentru că nu am simțit cu nicio fosta prietenă, deși le-am iubit pe toate. Le-am iubit pe toate sigur, dar la momentele respective eram preocupat de altele, nu s-a potrivit.”, a mai dezvăluit Tavi Clonda, citat de sursa menționată mai sus.

Gabriela Cristea: „Lumea a crezut că este relația mea pansament”

La rândul ei, Gabriela Cristea a mărturisit că, la începutul relației cu Tavi Clonda, nimeni nu le dădea vreo șansă, mai ales că ea se refăcea după divorțul de Marcel Toader.

„Când am început relația cu Tavi, lumea a crezut că este relația mea pansament și nu ne dădeau șanse că o să fim împreună. Ce crezi că m-a atras? A fost obraznic, adică și-a permis niște chestii. Fusesem îmbrăcată cu o zi înainte cu o rochie roșie, arătam țiplă atunci. Mi-a cântat și a doua zi, când îl văd, avea o cămașă roșie și el îmi spune: <<Am poftit la rochia ta roșie de ieri>>.”, a dezvăluit Gabriela Cristea într-un podcast, citată de Viva.