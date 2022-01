Fiica cea mică a lui Florin Salam și-a lansat prima manea. Cum sună melodia pe care micuța o cântă alături de tatăl ei

Florin Salam are cu ce se mândri. Acesta și-a crescut foarte frumos copiii și le-a insuflat iubirea pentru muzică și artă. De curând, fetița cea mică a lui și-a lansat prima manea, în colaborare chiar cu tatăl ei.

Fiica cea mică a lui Florin Salam și-a lansat prima manea. Cum sună piesa

Florin Salam are cu ce se mândri. Acesta a lansat de curând o manea alături de copiii lui, iar acest lucru a însemnat lansarea în industria muzicală a fiicei sale cea mică. Aceasta s-a descurcat de minune, iar notele muzicale au fost atinse perfect de fetiță.

Citește și: Care este starea de sănătate a lui Florin Salam. Declarațiile nebănuite pe care fiica lui, Betty, le-a făcut recent

Melodia, cântată în registrul cunoscut al lui Florin Salam, s-a bucurat de foarte mult succes, ajungând în topurile muzicale din România.

Piesa a prins foarte bine pe Youtube, atingând deja sute de mii de vizualizări, semn că artistul este foarte apeciat la noi în țară, iar muzica lui este foarte iubită de români. Maria, fiica cea mică a lui Florin Salam, cântă foarte bine și îi calcă pe urme tatălui ei.

Ce sumă fabuloasă cere Florin Salam pentru a cânta la evenimente

Florin Salam are tarife personalizate, în funcție de numărul de ore cântate, dar și de natura evenimentului. Se pare că el cere sume care încep de la 5.000 de euro și pot ajunge chiar la 10.000 pentru o nuntă, însă suma cu care pleacă este una și mai mare.

Citește și: Cum arată acum nepoțelul lui Florin Salam. Fiul manelistului, Dani Stoian, se mândrește cu băiatul său

Este cunoscut faptul că maneliștii fac o mulțime de bani și din dedicații, iar regele manelelor nu face excepție. Banii câștigați din dedicații se ridică la câteva mii de euro în cazul lui.

Ba mai mult, artistul ar pleca și cu 20.000 de euro după o seară bună.

Însă, Florin Salam cântă de plăcere și iubește să le fie alături fanilor lui. Conform Spynews, există și evenimente la care el nu percepe niciun onorariu. Este vorba despre momentele nefericite din viață, precum o înmormântare. Potrivit sursei citate, el mai cântă în astfel de împrejurări fără să ceară niciun ban.

Doar că el nu pleacă nici de la înmormântări cu buzunarul gol. Și aici se dau dedicații, iar sumele ajung să se situeze în jurul sutelor de euro, dacă nu chiar mii.

„Nu-mi ardea de școală, dar mă duceam să nu mă bată mama! Mă împrietenisem cu lăutarii din Berceni, mă țineam după ei. Am ajuns cântăreț prin chin, nedormire, am plâns mult. Mă duceam cu tata la nunți și mă băga și pe mine să cânt, să fac un ban, luam 400-500 de lei, iar mama avea 800 de lei salariu că muncea. Prinsesem gustul banilor parfumați, ce să mă mai duc la școală? Am făcut și năzdrăvănii, jucam barbut pe «surprize» (n.r. – de la guma de mestecat). Le câștigam și le vindeam la ăia mai bogați. Și-mi luam blugi și pulovere turcești”, s-a amuzat Florin Salam, conform Libertatea.

Serialul-fenomen Dragostea Plutește în Aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi cele mai noi episoade AICI