A închiriat o mașină și a vândut-o pe piese! Fiica fostului Ministru al Justiției este acuzată de furtul unei mașini

Fiica politicianului, care a ajuns viral în mediul online după ce a repetat de 24 de ori ”Altă întrebare”, este acuzată de furtul unei mașini. Reprezentanții unei firme de închirieri auto îi aduc învinuiri grave. Aceștia susțin că Delia Iordache a închiriat un Opel pentru cinci zile și, după perioada de închiriere, l-ar fi vândut la dezmembrări pentru suma de 2.000 de euro.

„În data de 18.12.2019 s-a prezentat la biroul nostru din Sos. Pipera nr. 26 domnișoara Iordache Delia, fiica fostului ministru de Justiție Florin lordache, cu intenția de a închiria un autoturism. După oferta făcută de agentul de vânzări a acceptat închirierea autoturismului marca Opel Asta J la un preț de 30 euro/zi TVA inclus pentru o perioadă de 6 zile respectiv până în data de 18.12.2019. I s-a întocmit contract de închiriere achitând contravaloarea sumei totale și a plecat cu mașina. În data de 18.12.2019, fiind data de expirare a contractului, a fost contactată de către agenții de la birou în vederea restituirii autoturismului, iar aceasta a solicitat extinderea contractului până pe data de 03.01.2020 (16 zile).

În acel moment i s-a comunicat că va trebui să vină să ne achite prelungirea contractului. I-a transmis agentului de la birou că nu se poate deplasa fiindcă nu este în București și ne-a transmis datele cardului pentru a încasa suma respectivă de pe card. La încercările repetate de a încasa contravaloarea contractului de închiriere POS-ul indica: fonduri insuficiente. Am contactat-o în repetate rânduri în vederea plății contractului de prelungire, iar răspunsul Deliei lordache era că trebuie să îi intre bani în cont și ne anunță ea când se întâmplă acest lucru. După câteva zile în care am ținut legătura cu ea numai prin mesaje nu am mai primit nici un răspuns și nu am mai putut să luăm legătura cu ea prin niciun fel de mijloc de comunicare.

Mașina era dotată cu sistem de monitorizare GPS, având ca traseu zonele rău famate din Slatina și Caracal, motiv pentru care am luat decizia, în data de 10.01.2020, să declarăm mașina furată la «Serviciul Furturi Auto București»”, a declarat Adrian D, reprezentatul firmei de închirieri auto.